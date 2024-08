EC São Bernardo vai para jogo decisivo pela Copa Paulista

A Copa Paulista se aproxima da sua etapa mais decisiva. A competição que garante vaga tanto na Série D do Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil entra na reta final da primeira fase, o Esporte Clube São Bernardo garantiu sua primeira vitória no campeonato na última rodada, diante do União Suzano e para continuar sonhando com uma vaga no mata-mata precisa de um feito inédito em sua história.

A equipe alvinegra finalizou a preparação para encarar a Portuguesa de Desportos pela oitava rodada, no momento a Lusa ocupa a vice-liderança com 12 pontos, já o Cachorrão está no quinto lugar com seis, os três melhores do grupo e um quarto lugar – o melhor colocado no geral – avançam para a segunda fase. No último confronto entre as equipes, o time lusitano se deu melhor e venceu por 2 a 0, jogando em Guarulhos.

Se o Bernô ainda deseja ficar com a vaga, precisa vencer a Portuguesa no Canindé, algo que nunca aconteceu antes. No retrospecto do confronto são seis jogos, uma vitória da equipe do ABC e cinco do Leão. Jogando no Canindé foram apenas duas partidas e as duas terminaram com vitória dos donos da casa, o Cachorrão nunca venceu a Portuguesa jogando no Canindé.

Para este confronto importante a equipe não poderá contar com três atletas, Kauã Alex, Chaudar e Deco, todos lesionados, em compensação a equipe deverá contar com reforços para a partida, a depender da conclusão da documentação dos atletas.

A equipe do Marcos Bazílio vai em busca de fazer história para seguir na luta pela classificação. O jogo será neste sábado (3), começa às 15h00 e tem transmissão exclusiva do canal Futebol Paulista no YouTube.