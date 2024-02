EC São Bernardo supera o União São João e vence a primeira no Paulista A3

Quem acompanhou a partida no Estádio Doutor Hermínio Ometto, assistiu um grande jogo de futebol. Foram cinco gols, sendo dois deles nos últimos minutos da partida.

O primeiro duelo da história entre EC São Bernardo e União São João ficará na história. No início de jogo o Cachorrão dominava a partida e logo aos oito minutos abriu o placar com Natan que pela primeira vez começou o jogo como titular. Os visitantes controlavam bem o jogo e parecia que iriam para o intervalo com a vitória, porém em uma perda de bola, os donos da casa empataram. Se já não bastasse tomar o gol nos últimos minutos da primeira etapa, o Bernô foi para o intervalo com um a menos, pois Inácio recebeu o segundo amarelo por reclamação.

No segundo tempo o União São João voltou melhor e criou grandes oportunidades, mas foi o São Bernardo que chegou ao segundo gol. Rikelmy sofreu penâlti e Uchôa bateu com maestria e colocou o Cachorrão na frente denovo.

Divulgação

Quando o jogo se encaminhava para uma vitória dos visitantes, o União São João marcou mais um e empatou a partida aos 89 minutos. Porém o herói do jogo foi Douglas Andrade que veio do banco para fazer um golaço de canhota, de fora da área, aos 93 minutos.

Com a grande vitória o Bernô chegou aos cinco pontos e assumiu a terceira posição, atrás apenas de USAC e Catanduva. O próximo jogo da equipe do ABC é no sábado (3), contra o Grêmio Prudente, às 10h00, no Estádio Primeiro de Maio.