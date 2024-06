EC São Bernardo se classifica para as semifinais da Copa Buh Sub-17

O EC São Bernardo está nas semifinais da edição 2024 da Copa Buh Sub-17. A vaga foi assegurada com uma vitória na disputa de pênaltis sobre o Guarani, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O confronto das quartas de final foi realizado nesta terça-feira no Estádio Baetão, no ABC.

Goleiro do Cachorrão, Bruno Marçal foi determinante na classificação da equipe com a defesa de duas cobranças do Bugre. “Já sabíamos que o jogo seria equilibrado e a possibilidade de a disputa ir para os pênaltis era bem grande. Por isso, treinamos bastante e as coisas deram certo. Fico feliz por ter ajudado a equipe a conquistar a vaga nas semifinais”, comemorou o ex-atleta do Santos e cuja carreira é agenciada pela BL Sports.

VERDÃO NA SEMI

O próximo adversário do EC São Bernardo será o Palmeiras. A organização da Copa Buh ainda irá definir data e local do duelo valendo um lugar na final da competição.

A outra semifinal será disputada por Corinthians e Aces Sports Academy.