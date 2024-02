EC São Bernardo retorna aos treinos após o feriado de Carnaval

Seis rodadas se passaram no Campeonato Paulista Série A3 e apenas dois, dos dezesseis times, ainda não perderam na competição, são eles: Marília e EC São Bernardo. O Cachorrão venceu o líder Catanduva por 2 a 0 na última rodada e quebrou a invencibilidade da equipe do interior. Até aqui foram seis jogos, três vitórias e três empates para o alvinegro do ABC.

Com o resultado, o clube alcançou os 12 pontos e a terceira posição na tabela, atrás apenas do próprio Catanduva, que tem 15 e do Desportivo Brasil com 13. O elenco teve folga na segunda e terça-feira, mas retornou aos treinos na manhã desta quarta. Com dois períodos de atividades, os atletas iniciaram o dia com um trabalho físico na academia e no campo, comandado pelo preparador físico Marcílio Lima.

Já no período da tarde, o treino foi técnico e tático, realizado pelo treinador Renato Peixe e seu auxiliar, Michael Nascimento, o trabalho já foi voltado para o próximo compromisso do Bernô na competição. O time vai até a cidade de Matão, para enfrentar a Matonense, último colocado do Paulista A3, com apenas um ponto conquistado.

O jogo será no domingo (18), às 10h00, no Estádio Dr. Hudson Buck Pereira e a transmissão é exclusiva do Futebol Paulista.