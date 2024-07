EC São Bernardo promove estreias no clássico diante do São Caetano

O empate em 1 a 1 no clássico do ABC Paulista, entre EC São Bernardo e São Caetano, foi muito mais especial para três atletas do Cachorrão, que fizeram seu primeiro jogo como profissional. A equipe entrou na competição com o objetivo de dar chances aos mais jovens, para atrair mais visibilidade do mercado nacional e internacional, além de analisar quais estão aptos para o Paulista A3 do ano que vem e até mesmo para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025.

A média de idade do elenco do Bernô é de 21,20 anos. O jogador mais novo do elenco é o Iuri Viana, de apenas 17 anos de idade, que inclusive foi titular no confronto contra o Azulão, já o mais velho é o zagueiro Vinicius Leandro que tem 34.

Desta vez o técnico Marcos Bazílio deu oportunidade para três jovens atletas. O goleiro Luan Victor, de 20 anos (2004), o zagueiro Daniel Eliziário (2007) e o volante Thiago Bispo (2006), todos começaram como titulares. Todos disputaram o Paulista Sub-20 2024 com a camisa do Cachorrão e após o término da participação da equipe na competição integraram o elenco profissional.

Luan foi goleiro do Bernô na Copinha e se destacou ao longo dos treinamentos, com um bom perfil e muita personalidade, conquistou a sua vaga. O arqueiro fez toda sua categoria de base no Paraná Clube e defendeu o Patriotas-PR no ano passado.

Luan Victor (Giulio Tuvacek/Divulgação)

Daniel é um dos mais jovens de todo o time, dezessete anos, 1,90m e muita personalidade. Um achado do alvinegro de São Bernardo, o zagueiro passou apenas pelo Sub-17 do Pinda, onde fez um bom campeonato paulista, foram 15 jogos, 9 vitórias, três empates e três derrotas, o defensor marcou um gol com a camisa do time do interior.

Daniel Eliziário (Giulio Tuvacek/Divulgação)

Thiago Bispo jogou os 90 minutos, volante de marcação e com boa saída de bola foi um dos grandes destaques da equipe no Paulista Sub-20. Natural de Santos, o jogador fez sua base no Jabaquara, pela equipe da baixada foram 21 jogos e três gols marcados, em dois anos. Um dos homens de confiança do Bazílio no Sub-20, subiu e ganhou a vaga entre os onze titulares.

No total seis jogadores estrearam como profissional com a camisa do Cachorrão nesta Copa Paulista e no clássico contra o São Caetano, dos onze titulares, sete foram formados ou passaram pelas categorias de base do clube do ABC.