EC São Bernardo inicia semana da estreia na Copa Paulista

No último sábado (8), o Cachorrão foi até Atibaia para realizar o último jogo treino antes da estreia. Enfrentou o RB Bragantino, no novo CT da equipe de Bragança Paulista, a partida foi dividida em três tempos de trinta minutos e terminou com vitória dos donos da casa.

Apesar da derrota, o amistoso foi extremamente proveitoso. Os atletas e a comissão técnica, além de terem a oportunidade de enfrentar uma grande equipe do país, ainda conheceram todas as instalações do Centro de Treinamento e conversaram com o treinador Pedro Caixinha e alguns dirigentes.

O Bernô tem mais quatro dias de preparação até a estreia na Copa Paulista. O primeiro jogo já é um clássico regional, diante do São Caetano. A partida será no sábado, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, a casa do Flamengo de Guarulhos, às 10h00.

A entrada para acompanhar a partida será custeada pela diretoria do EC São Bernardo, o jogo tem transmissão exclusiva do canal do YouTube da Federação Paulista de Futebol.

Ouça a fala do treinador Marcos Bazílio sobre o jogo treino e projetando a estreia na Copa Paulista: