EC São Bernardo firma acordo para empréstimo de Iuri Viana ao Fortaleza

O EC São Bernardo fechou acordo com o Fortaleza Esporte Clube para a transferência do atacante Iuri Viana, de 18 anos, nascido em 2007, por empréstimo com opção de compra, o qual disputou a Copa São Paulo de Futebol Jr pela equipe, além de ter atuado em pelo menos 10 partidas do time profissional em 2024.

Além do principal campeonato de base do mundo, Iuri também jogou outras competições pelo Cachorrão, como: Campeonato Paulista sub-17 e sub-20, Copa BG Prime e a Copa Paulista pelo profissional.

Seu bom desempenho nos campeonatos de base e na equipe profissional, com tão pouca idade, chamou a atenção de diversos clubes pelo país, no entanto, a seriedade do projeto e a parceria estabelecida em outras negociações pesaram para a escolha do Fortaleza.

A negociação foi intermediada pela TSG e pela FG assessoria esportiva, que já atuam no mercado há bastante tempo, agenciando vários atletas do futebol brasileiro.

“Sou muito grato pela oportunidade que recebi aqui no São Bernardo e acredito que tudo que aprendi aqui vai ser fundamental para o seguimento da minha carreira”, afirma Iuri Viana.

O CEO do clube, Anderson Franciscon, acredita que Iuri tem as características necessárias para brilhar no futebol brasileiro. “Ele é um ponteiro rápido, habilidoso e insinuante, tenho certeza que irá se desenvolver bem lá no Fortaleza por ser um menino muito tranquilo e com qualidade, desejo todo sucesso ao Iuri”, finaliza.