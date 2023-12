EC São Bernardo enfrenta o Athletico-PR pela 4ª rodada da BG Cup Sub-20

Embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o São Joseense, o EC São Bernardo volta a campo nesta quarta-feira pela quarta rodada da BG Cup Sub-20. O adversário será o Athletico Paranaense, anfitrião do torneio que está sendo integralmente disputado no CT do Caju, em Curitiba.

Zagueiro do Cachorrão, Gabriel Abreu mostra respeito pelo rival, mas confia na força do elenco alvinegro. “Sabemos que enfrentar o Athletico é muito difícil, ainda mais jogando aqui na casa deles. Mas nossa equipe está muito bem preparada e tem condições de buscar um resultado que nos deixe em boas condições de lutar pela classificação para a segunda fase”, declarou o defensor.

Nas rodadas anteriores da BG Cup, o EC São Bernardo venceu também o Cuiabá pelo placar de 3 a 1, na estreia, e foi superado na segunda rodada pelo Avaí, que fez 1 a 0.

TRAJETÓRIA

Paulista de Iracemápolis, Gabriel Otávio Abreu nasceu no dia 10 de julho de 2005. Antes de chegar ao clube do ABC, o zagueiro agenciado pela BL Sports atuou na base do Grêmio São-carlense, União Barbarense, Brasilis e Monte Azul.