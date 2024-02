EC São Bernardo encara Matonense neste domingo pelo Paulistão A3

O EC São Bernardo segue fazendo uma grande campanha no Paulistão A3. A equipe comandada por Renato Peixe está lutando para conquistar o acesso que ficou no “quase” nos últimos dois anos. Até o momento o Cachorrão do ABC ocupa a terceira posição, com 12 pontos conquistados, em seis jogos.

Neste sábado (17) o elenco do Bernô finalizou a preparação para o seu próximo compromisso. A equipe viaja 326Km até a cidade de Matão onde encara a Matonense, pela 7ª Rodada da Série A3. O jogo será amanhã (10), às 10h00, no Estádio Dr. Hudson Buck Pereira.

O Bernô vem embalado, já que venceu o líder Catanduva na última rodada, diante de sua torcida, por 2 a 0. O time do ABC segue invicto na competição, ainda não sabe o que é ser derrotado, quando comparado com a campanha do ano passado, nesta altura do campeonato o Cachorrão já somava duas derrotas no Paulista A3 2023.

O treinador Renato Peixe sofre com alguns desfalques importantes para o jogo, o lateral direito Rikelmy, está cumprindo seu segundo jogo de suspensão, o volante Derick, também suspenso, que tinha sido usado como titular em todas as rodadas e é um dos grandes destaques da temporada do Cachorrão até aqui e também o zagueiro Rayan que está no Departamento Médico.

Esta será apenas a quinta vez que as equipes se enfrentam, o retrospecto é favorável para os donos da casa. São duas vitórias para a Matonense, dois empates e uma vitória do EC São Bernardo. O sexto confronto será transmitido exclusivamente pelo YouTube do Futebol Paulista.