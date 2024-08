EC São Bernardo empata com a Portuguesa fora de casa, pela Copa Paulista

Na tarde deste sábado (3), mais de 1.500 pessoas foram até o Canindé acompanhar a partida entre Portuguesa de Desportos e EC São Bernardo, pela oitava rodada da Copa Paulista.

A Lusa vinha de derrota para o Oeste por 2 a 1 e o Cachorrão estava confiante já que na semana passada conquistou sua primeira vitória no campeonato, quando venceu o USAC por 2 a 0.

A partida começou movimentada, o Bernô até chegou com perigo, mas foram os donos da casa que dominaram os primeiros minutos. A grande chance do alvinegro do ABC veio dos pés de Ruan, que roubou uma bola na zaga adversária invandiu a área e ficou “cara a cara” com o goleiro Rafael, mas decidiu tocar pra trás e o zagueiro lusitano se recuperou.

Nos últimos quarenta e cinco minutos os visitantes tiveram mais a posse de bola e conseguiram impôr o seu ritmo de jogo. Teve grandes chances, com Alyson, Iuri, Gabriel Babi, mas que não resultaram no gol do Cachorrão.

O empate persistiu até o fim e com o resultado apesar de não facilitar a classificação para o EC São Bernardo, mantém a equipe viva no torneio. O próximo jogo será crucial para uma possível classificação, o time de Marcos Bazílio enfrenta o Juventus, no Estádio Bruno José Daniel, no próximo sábado (10), às 15h00.