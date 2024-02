EC São Bernardo conclui primeira venda direta da história do clube sob nova gestão

Desde 2022, a Three Sports Agency (TSG) assumiu o departamento de futebol do EC São Bernardo, o clube mais antigo do ABC Paulista em atividade. Com essa mudança na gestão, o Cachorrão passou a participar mais ativamente do mercado nacional e internacional, realizando empréstimo de jogadores para diversas equipes tanto do país, quanto da Europa, como Vila Nova, Maringá, Sampaio Correia, Botafogo – RJ, Tondela -POR e Trofense-POR, entre outras.

Agora, foi a vez de uma equipe da elite do futebol brasileiro olhar para um jovem talento do Cachorrão. O atleta Kauan Cristtyan, de apenas 18 anos, foi contratado pelo Cuiabá e se tornou a primeira venda oficial do EC São Bernardo sob a nova gestão.

Kauan, também conhecido como CK, atua pelas beiradas e chegou no clube paulista no início de 2023 para ser um dos protagonistas do Sub-20 e atuar no profissional. O atleta chegou do Santos, após ficar seis anos nas categorias de base do Peixe. Pelo São Bernardo Sub-20, alcançou a marca de 24 jogos, anotou 8 gols e 9 assistências, além de acumular 1.959 minutos jogados. O jogador estreou no profissional na Copa Paulista de 2023. Mesmo sendo mais novo que alguns atletas do grupo, Kauan assumiu seu papel de destaque e era um dos líderes. Não à toa, foi capitão do Bernô durante o ano de 2023 e na Copinha 2024.

CK desembarcou na capital Mato-grossense no início de fevereiro para assinar o contrato e já treina com o elenco Sub-20 do Cuiabá, que passa por uma reformulação após a eliminação precoce na Copinha, para o Atlético Guaratinguetá. O calendário do Cuiabá na categoria para a temporada 2024 conta com Campeonato Brasileiro, Mato-grossense e Copa do Brasil.

O Cachorrão anunciou em suas redes sociais a confirmação da venda e também aproveitou para agradecer e desejar boa sorte ao atleta que honrou as cores do clube mais tradicional do ABC.