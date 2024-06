EC Santo André comemora 20 anos do título da Copa do Brasil com homenagens

Com muitas homenagens e em tarde repleta de lembranças, ex-jogadores do Esporte Clube Santo André, corpo técnico e diretivo, e demais autoridades, festejaram nesta quarta-feira (26) o aniversário de 20 anos da maior conquista entre clubes de futebol da região, a taça da Copa do Brasil. Há duas décadas, mais precisamente no dia 30 de junho, o Ramalhão derrotava o Flamengo, por 2 a 0, em pleno estádio Maracanã com mais de 70 mil torcedores.

Marcaram presença os ex-jogadores Dirceu (volante), Alex Bruno (zagueiro), Ramalho (volante), Da Guia (lateral), Makanaki (atacante), além de Sérgio Soares, que encerrou a carreira em 2004, e passou a ser auxiliar técnico do time. Soares só não poderia imaginar, que exatamente na final no Rio de Janeiro, ele se tornaria o técnico, já que o treinador Péricles Chamusca estava suspenso. Todos receberam placas comemorativas e ainda uma camisa com o número 20, em alusão ao maior título do clube.

“Esta foi sem dúvida uma grande conquista. É uma homenagem simbólica, mas ela é importante por diferentes motivos. Primeiro de fazer gestão, melhorar as políticas públicas, e entregar ao cidadão o pertencimento, numa relação afetiva, para que o morador se sinta realmente em casa, reacendendo este orgulho. A conquista há duas décadas trouxe um grande combustível para a cidade”, disse o prefeito Paulo Serra.

Na grande final no Maracanã, os gols do título saíram da cabeça do atacante Sandro Gaúcho, que faz aniversário nesta quarta-feira, e mora nos EUA, e do pé esquerdo do meia Élvis, que hoje vive em Alagoas. Estes dois momentos representaram a conquista geral de um grupo de atletas, comissão técnica e dirigentes, derrotando o time com a maior torcida do país.

“Parecia impossível, mas com muita humildade e pés no chão conseguiram essa conquista, e talvez não se tenha a noção da conseqüência disso para cada andreense. Devemos comemorar sempre quando fizer 25, 30, 40 anos. A cada lembrança dessa façanha, o combustível será renovado para que o Esporte Clube Santo André fique cada vez mais forte”, finalizou.

Relembre como foi a conquista da Copa do Brasil 2024

Nesta semana, mais especificamente no próximo 30 de junho, completa 20 anos que o Esporte Clube Santo André conquistou a Copa do Brasil de 2004, ao vencer o Flamengo, em pleno Maracanã por 2 a 0. Os gols de Sandro Gaúcho e Élvis fez da noite dos torcedores do Ramalhão mais felizes. A inesquecível conquista foi marcada por um ano importante no futebol do ABC.

Na campanha do título, o Santo André passou por outros gigantes do futebol brasileiro. Eliminou nas quartas de final o Palmeiras depois de empates por 3 a 3 (em casa) e 4 a 4 (fora). Naquela ocasião, os gols fora de casa serviam como desempate no confronto.

Na segunda fase, o Santo André levou a melhor diante do Atlético-MG, com placar agregado de 3 a 2. Na campanha, superou outros três adversários: Novo Horizonte-GO, Guarani-SP e 15 de Novembro-RS.

Em 2004, o Flamengo era dirigido por Abel Braga. A equipe contava com o goleiro Júlio César, que jogou na Inter de Milão e foi titular do Brasil nas Copas de 2010 e 2004, além de nomes como Athirson, Felipe, Fabiano Eller e Ibson.

Um fato curioso sobre esta conquista de Copa do Brasil é que o trabalho é iniciado em 2003. O Santo André vivia um hiato de vinte anos quando conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do Palmeiras. Daquele time, foram direto para o time principal Júnior Costa, os zagueiros Gabriel e Alex, o volante Dodô, o meia Tássio e o atacante Nunes. Richarlyson, lateral-esquerdo, foi para o Fortaleza e acabaria voltando ao Santo André em 2005, até se transferir para o São Paulo.

Além deles, a equipe revelou também Rodrigo Tabata, Willians, Júnior Dutra, Maikon Leite, Ricardo Goulart.

O time completo do Santo André naquela Copa do Brasil era: Júlio César (Júnior Costa); Dedimar, Alex e Gabriel; Nelsinho (Da Guia), Dirceu (Cléber Gaúcho/Marquinhos), Ramalho (Vander), Élvis (Tássio/Dodô/Barbieri) e Romerito (Alexandre); Sandro Gaúcho (Fumagalli / Edmilson) e Osmar (Makanaki/Jean Carlos). Técnicos: Luiz Carlos Ferreira e Péricles Chamusca.