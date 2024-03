Ebitda Ajustado da Sabesp em 2023 atinge R$ 9,63 bi, crescimento de 35,9%

A Sabesp divulgou hoje ao mercado os resultados de 2023. No ano em que completou 50 anos, o EBITDA ajustado, desconsiderando os efeitos de provisões para o Programa de Desligamento Incentivado (PDI), totalizou R$ 9,63 bilhões, um acréscimo de 35,9%, comparativamente aos R$ 7,08 bilhões apresentados em 2022. O lucro de 2023 foi R$ 3,52 bilhões, ante os R$ 3,12 bilhões registrados no ano anterior, recorde anual histórico, representando um acréscimo de 12,9%.

Considerando o efeito do PDI, o EBITDA ajustado do ano passado totalizou R$ 9,10 bilhões, com crescimento de 28,4%, comparativamente aos mesmos R$ 7,08 bilhões apresentados em 2022. A margem EBITDA, sem os efeitos do programa sobre a receita líquida e sem construção, foi de 48,2% ante 41,2% no ano 2022.

O PDI foi lançado em 2023 com adesão de 1.862 colaboradores. Em junho de 2023, foi registrada a provisão para indenizações de R$ 529,6 milhões.

Investimento recorde

Em 2023, a Sabesp registrou seu maior investimento da história: um total de R$ 6,28 bilhões. Houve um crescimento de 16,58% em relação aos R$ 5,39 bilhões de 2022. O aumento reflete os efeitos da reestruturação com centralização nas tomadas de decisão e priorização dos projetos, contribuindo para a antecipação da universalização e entrega de projetos estruturantes como o Integra Tietê.

Em dezembro, a empresa lançou um novo Plano Plurianual de Investimento (PPI) para o período 2024 a 2028, num total de R$ 47,4 bilhões, ante uma previsão de R$ 26,2 bilhões, um aumento de 80,5%.

Considerando os investimentos previstos para 2024 e 2025, a empresa está com aproximadamente 90% das obras estruturantes em execução ou em licitação atualmente. Nos últimos 12 meses, foram licitados aproximadamente R$ 18 bilhões, um volume 80% maior do que o histórico médio recente de R$ 10 bilhões por ano.

“Toda evolução e transformação que a companhia passou em 2023 tem o objetivo de ser mais eficiente para se adaptar a qualquer mudança e liderar em qualquer cenário. A reestruturação trouxe maior racionalidade na alocação de recursos, integração de equipes, revisão de processos e uma visão de que todos somos parte de Uma Só Sabesp. Estamos colhendo os resultados de uma transformação estratégica que está levando a companhia para o futuro”, afirma o diretor-presidente da Sabesp, André Salcedo.

No ano passado, a Sabesp registrou aumento de receita de serviços de saneamento de R$ 2,88 bilhões ou 15,5%, totalizando R$ 21,51 bilhões. O crescimento foi provocado pelos reajustes tarifários, além do aumento de 3% no volume faturado total e da melhora no mix de clientes.

Custos, despesas administrativas e comerciais apresentaram um acréscimo de R$ 1,11 bilhões em 2023 (8,8%).

Houve redução da representatividade desse indicador sobre a receita líquida (desconsiderando as receitas de construção) passando para 69,1% em 2023 ante 73,8% em 2022.

Com relação às outras iniciativas de busca de eficiência, em 2023, houve a implementação do novo SIS – Serviços Integrados Sabesp (Centro de Serviços Compartilhados), que centralizou a maior parte das atividades administrativas, como o processo de contratação de prestadores de serviços e editais para as concorrências, liberando as áreas operacionais para a dedicação na produção de água e no tratamento de esgoto, além de gerar economia em relação a estrutura anterior.

Em 14 de junho de 2023, a Sabesp contratou financiamento no montante de R$ 1 bilhão junto ao International Finance Corporation (IFC) em atendimento ao investimento do Programa Novo Rio Pinheiros. O crédito é do tipo Sustentability Linked Loan por estar atrelado a metas sociais.

Em 19 de maio de 2023, Companhia também havia captado R$ 470 milhões junto ao Inter-American Investment Corporation (BID INVEST). Os recursos provenientes desta captação estão sendo destinados a financiar parcialmente os investimentos da Companhia relacionados à 4ª Etapa do Projeto de Despoluição do Rio Tietê.

“A companhia busca a diversificação e ampliação do portfólio de financiamentos, visando a redução do custo de capital, aliada à maior resiliência em diferentes cenários macroeconômicos e à otimização do caixa. Obtivemos a aprovação da política de gestão de riscos financeiros, o que permitirá reduzir a volatilidade do resultado, fortalecendo a previsão de caixa, a gestão econômica do resultado e o financiamento de todos os investimentos programados”, destaca a diretora Econômico-Financeira e de Relações com Investidores da Sabesp, Catia Pereira.

Houve a realização de dois feirões de renegociação de contas vencidas. Foram pactuados mais de 720 mil acordos o que, juntamente com ações de aperfeiçoamento na régua de cobrança, contribuíram para a melhoria da Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD).

Em dezembro de 2023, a Sabesp iniciou a operação dos serviços de água e esgoto na cidade de Olímpia. Em maio do mesmo ano, a Companhia venceu a licitação para a gestão do saneamento local pelo prazo de 30 anos, numa disputa que contou com oito concorrentes privados. Foi a primeira vez que uma empresa pública venceu um leilão de concessão concorrendo de igual para igual com empresas privadas