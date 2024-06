E-Stock 2024: etapa de Road America tem vitórias de Luiz Felipe Tavares e Gabriel Felipe

Duas semanas depois da abertura do campeonato, a E-Stock acelerou para a segunda etapa da temporada 2024 em sua primeira fase. Com patrocínio da Vivo Fibra Gamer, Banco BRB e Extreme SimRacing e organizado pelo IRB Esports em conjunto com a Vicar, o campeonato virtual oficial da Stock Car teve pela frente a rodada de Road America, pista norte-americana que foi palco de duas movimentadas corridas na noite da última quinta-feira (20) e que trouxe vitórias de Luiz Felipe Tavares (Toyota Corolla da Bengutan Racing) na classe Pro e de Gabriel Felipe (Corolla da Oak Racing Team) na categoria Pro-Am. Novamente, assim como na etapa de Interlagos, destaque para a quantidade de pilotos no grid: mais de 80 competidores, somando as duas classes em disputa.

Nesta nova temporada, a E-Stock segue a versão real da Stock Car Pro Series e traz no seu regulamento uma corrida de 50 minutos para cada uma das categorias, mantendo a parada obrigatória nos boxes — sem janela pré-estabelecida — e seis acionamentos do push to pass para cada piloto ao longo da prova.

Cada uma das duas fases do campeonato tem seis corridas para as categorias Pro e Pro-Am. Os cinco primeiros colocados de cada fase estarão classificados para a Super Final, que será realizada ao melhor estilo do Super Bowl da NFL e vai acontecer no mesmo fim de semana da Super Final BRB da Stock Car Pro, no Autódromo de Interlagos, em dezembro. Na união entre o automobilismo virtual e o real, o campeão na classe Pro vai ganhar um teste com um carro da Turismo Nacional em Interlagos.

A transmissão ao vivo da etapa de Road America contou com a participação especial de Luiz Fontes, que é médico, ator, criador de conteúdo e cofundador da Only Good Games, que também falou sobre a ação realizada em conjunto com a E-Stock no festival Só Track Boa, realizado no último fim de semana em São Paulo e que teve a presença de mais de 60 mil pessoas.

Decisão só no fim — A Pro-Am abriu a rodada norte-americana. A sessão classificatória foi protagonizada por Gabriel Felipe, que virou 2min14s197 em sua volta mais rápida para garantir a pole position com quase 0s2 de vantagem para Gelson Xavier, segundo colocado. O traçado de 6,5 km de extensão ofereceu grande desafio para os pilotos.

A prova começou de maneira mais cadenciada. Gabriel Felipe, Gelson Xavier, Samuel Grego e Bruno Campos mostraram mais velocidade e optaram por não disputar e nem usar push no início. Já do quinto colocado para trás, com André da Croce, Felipe Mota, Júnior Feijó e outros, a disputa era mais intensa, e os pilotos começaram a utilizar o botão de ultrapassagem mais cedo.

O ponto alto da corrida foi a luta pela vitória envolvendo Xavier e Gabriel Felipe, que se alternaram na liderança. Entretanto, na penúltima volta, o pole position manteve a calma e esperou o momento certo para ‘casar’ novamente a estratégia de push-to-pass com o adversário. Na penúltima volta, Gabriel fez a ultrapassagem, assumiu a dianteira e não mais a perdeu, triunfando pela primeira vez na E-Stock. Gelson Xavier terminou em segundo e Samuel Grego, que no fim ainda tentou o bote para ganhar uma posição, cruzou a linha de chegada em terceiro. Dono do primeiro lugar em Interlagos, Bruno Campos foi o quarto colocado, enquanto Felipe Mota fechou a relação dos cinco primeiros.

A segunda de Tavares — Os pilotos da classe Pro ganharam a pista de Road America logo na sequência para o complemento da segunda etapa do campeonato. Vencedor em Interlagos, Luiz Felipe Tavares marcou a pole-position no circuito americano ao aferir 2min13s384. Com 0s198 de frente, o piloto da Bengutan Racing superou Victor Miranda, segundo no grid, enquanto Neto Nascimento e Felipe Baptista — piloto da Crown Racing na Stock Car Pro Series — fecharam a segunda fila.

Assim como aconteceu na classe Pro-Am, os competidores da Pro adotaram no início da prova a estratégia de disputar menos posições no início, guardar acionamentos do push-to-pass e esperar o momento certo para atacar.

Salvo a volta inicial da prova, que teve algumas tentativas de ultrapassagem — com Neto Nascimento pulando da terceira posição para a segunda, chegando a dividir curva com seu companheiro de equipe, Luiz Felipe Tavares, e Felipe Baptista, que teve que colocar duas rodas na grama logo após a segunda curva, buscando espaço para se manter na disputa entre os cinco primeiros — o pelotão da frente viu poucas mudanças de posições. No começo do pelotão intermediário, Victor Tieri deu muito trabalho aos seus concorrentes, Pedro Picanço e Jackson Resende.

Ao longo da prova, Luiz Felipe Tavares começou a abrir para os demais concorrentes e inviabilizou qualquer tentativa de pressão de Victor Miranda, segundo colocado. Entretanto, do terceiro lugar para trás, a prova foi quente: Neto Nascimento, por exemplo, entrou em uma perseguição acirrada com Felipe Baptista, com Jackson Resende logo atrás, esperando qualquer erro para galgar posições.

O desfecho da prova reservou o segundo triunfo seguido no campeonato para Tavares. Por sua vez, Victor Miranda e Felipe Baptista se envolveram em um incidente quando lutavam pelo segundo lugar e perderam posições importantes. Pedro Picanço tirou proveito da ocorrência e finalizou em segundo, enquanto Jackson Resende completou em terceiro. Victor Tieri e Neto Nascimento fecharam o top-5.

A terceira etapa da E-Stock 2024 nesta primeira fase será disputada em 4 de julho, na versão virtual do circuito de Hungaroring. A prova terá transmissão ao vivo a partir de 20h30 nos canais da Stock Car Pro Series, IRB Esports e Motorsport.tv Brasil no YouTube.

E-Stock 2024, fase 1, etapa de Road America

Pro (15 primeiros)

1º – Luiz Felipe Tavares (Toyota Corolla/Bengutan Racing), 22 voltas

2º – Pedro Picanço (Toyota Corolla/AC7 E-Racing Team), a 8s794

3º – Jackson Resende (Toyota Corolla/Delinte Esports by TK), a 9s554

4º – Victor Tieri (Chevrolet Cruze/Lobo Racing), a 11s020

5º – Neto Nascimento (Toyota Corolla/Bengutan Racing), a 11s573

6º – Felipe Baptista (Toyota Corolla/Texaco Racing), a 12s818

7º – Marcos Riffel (Toyota Corolla/Cel Energia), a 18s600

8º – Ralph Benítez (Toyota Corolla/Delinte Esports by TK), a 21s319

9º – Slan Santos (Chevrolet Cruze/W2 E-ProGP), a 23s605

10º – Victor Miranda (Toyota Corolla/Delinte Esports by TK), a 32s939

11º – Henrique Pettinari (Chevrolet Cruze/AC7 E-Racing Team), a 35s365

12º – Eduardo Santos (Toyota Corolla/AC7 E-Racing Team), a 35s555

13º – Rademac Romanetto (Toyota Corolla/Bengutan Racing), a 36s692

14º – Daniel Mageste (Chevrolet Cruze/W2 E-ProGP), a 36s712

15º – Lucas Murno (Toyota Corolla/Bravo Snow Schatten), a 38s178

Volta mais rápida: Victor Miranda, 2min14s395, volta 2

Pro-Am (15 primeiros)

1º – Gabriel Felipe (Toyota Corolla/Oak Racing Team), 22 voltas

2º – Gelson Xavier (Toyota Corolla/Hub Racing), a 1s552

3º – Samuel Grego (Toyota Corolla/Fundão Racing), a 2s094

4º – Bruno Campos (Toyota Corolla/Hub Racing), a 9s542

5º – Felipe Mota (Toyota Corolla/AC7 E-Racing Team), a 26s686

6º – André da Croce (Chevrolet Cruze/Union Esports), a 27s695

7º – Fernando Takahashi (Toyota Corolla/Rosso E-Sports), a 35s825

8º – Alexandre Spanholo (Toyota Corolla/AC7 E-Racing Team), a 36s225

9º – Rodrigo Luiz (Toyota Corolla/piloto independente), a 43s251

10º – João Pessato (Chevrolet Cruze/Union Esports), a 43s959

11º – Junior Feijó (Chevrolet Cruze/MWGP E-Sports), a 51s886

12º – Felipe G Oliveira (Toyota Corolla/Team Brasil Racing), a 56s447

13º – Leandro Rolim (Toyota Corolla/piloto independente), a 57s372

14º – Rodrigo Pedroso (Toyota Corolla/Track Friends), a 1m01s255

15º – Lucas Limoli (Toyota Corolla/piloto independente), a 1m03s667

Volta mais rápida: Gabriel Felipe, 2min15s271, volta 2

Calendário Primeira Fase

Etapa 1: Interlagos (06/06)

Etapa 2: Road America Full Course (20/06)

Etapa 3: Hungaroring (04/07)

Etapa 4: Okayama Full Course (18/07)

Etapa 5: Circuito do Algarve (25/07)

Etapa 6: Hockenheim (01/08)

Calendário Segunda Fase

Seletiva entre 5 e 12 de agosto

Etapa 1: Nürburgring (22/08)

Etapa 2: Road America (05/09)

Etapa 3: Suzuka (19/09)

Etapa 4: Ímola (03/10)

Etapa 5: Spa-Francorchamps (17/10)

Etapa 6: Interlagos (31/10)

Super Final: entre 14 e 15 de dezembro, em Interlagos, no fim de semana da Super Final BRB da Stock Car Pro Series.