“É raro ver um jogador assim”, diz Ancelotti sobre estreia de Endrick no Real

O Real Madrid foi derrotado pelo Milan por 1 a 0 em amistoso realizado nesta quarta-feira (31) em Chicago, nos EUA.

Durante coletiva, Ancelotti destacou sua linha de ataque inicial e afirmou que “Endrick mostrou sua qualidade em alguns momentos”. Endrick foi escalado como centroavante titular e atuou por 45 minutos.

No geral, Ancelotti demonstrou estar bastante satisfeito com o desempenho do brasileiro, afirmando que ele “tem algo especial”. O único gol da partida foi marcado por Samuel Chukwueze no segundo tempo.

“Ele tem algo especial. É capaz de atingir velocidade máxima no espaço, é muito habilidoso […] É muito raro ver um jogador como Endrick”. Carlo Ancelotti após o jogo.

A PARTIDA

Após um início melhor do Milan, o Real Madrid teve a primeira boa chance do jogo justamente com o brasileiro. Endrick dominou na área e chutou em cima do goleiro, mas o impedimento foi marcado.

O camisa 16 buscou o jogo e apareceu com frequência na área, mas ficou travado na marcação. O garoto sofreu com faltas, pediu pênalti em um lance e experimentou até um lançamento de trivela, que não deu em nada.

Na sua última boa participação do jogo, Endrick levou a bola para a entrada da área e deu passe para Brahim Díaz. O marroquino puxou para o lado e chutou para fora.

No próximo sábado (3) os comandados de Ancelotti encaram o Barcelona. O amistoso acontece às 20h (Horário de Brasília), em Nova Jersey.