É possível ganhar dinheiro nos cassinos online?

Os cassinos online estão se popularizando cada vez mais no país e muita gente se pergunta se é realmente possível ganhar dinheiro com jogos. Para responder essa dúvida, fizemos uma investigação profunda sobre como funcionam os jogos de cassino e quais as chances reais de lucrar com eles.

O resultado você confere abaixo. Você descobrirá a lógica por trás das apostas, se é possível prever os resultados, quais os jogos mais lucrativos e as melhores dicas para tentar ganhar dinheiro. Confira!

A lógica dos cassinos online

Para responder se realmente é possível, ou não, ganhar dinheiro em cassinos online, pesquisamos com o auxílio dos especialistas do Fraudes.com qual é a lógica de funcionamento dos jogos de azar. Afinal, eles oferecem chances reais ou, no final, a banca sempre ganha?

Em primeiro lugar, é fundamental que você saiba que todos os jogos de cassino online, sem exceção, são programados para tomar mais do dinheiro do que pagar. O negócio dos cassinos, sejam físicos ou online, só se sustenta por conta disso: a longo prazo, a banca sempre irá receber mais dinheiro do que oferecer pagamentos.

No entanto, os softwares são programados para que essa diferença seja muito baixa, com chances praticamente iguais em alguns estilos de jogos listados pelo Tech Tudo. Isso pode ser verificado através dataxa de retorno ao jogador– RTP (Return to Player).

O RTP é um cálculo sobre a porcentagem de pagamento que você receberá apostando a longo prazo em determinado jogo. Se um jogo tem um RTP de 97%, por exemplo, significa que a tendência é que você perca 3% de sua banca. Supondo que você faça 1000 giros de R$1, o mais provável é que você saia ao final do jogo com R$970.

Todos os jogos de cassino online possuem RTP abaixo de 100%, e quanto mais próximo de 100%, maiores as chances ao jogador. Entretanto, o RTP é um valor teórico que, na prática, pode oscilar bastante para mais ou para menos.

Pode acontecer, por exemplo, que durante algumas horas um caça-níquel pague 120%, 130% ou mais. Também pode acontecer o contrário, ou seja, o jogo diminuir seu pagamento para 80%, 70% ou menos durante um espaço de tempo.

Dessa forma, é possível ganhar dinheiro em cassino online, mas tudo depende da sorte. Se você pegar um bom momento da máquina, é possível receber pagamentos. Porém, a tendência é que você mais perca dinheiro do que ganhe a longo prazo, o que requer muito cuidado.

4 dicas para ganhar dinheiro real nos cassinos online

Unplash

Ganhar dinheiro real nos cassinos online não é fácil, mas algumas práticas podem aumentar suas chances. Abaixo, elencamos as 4 melhores dicas para quem busca ganhar dinheiro com jogos de azar:

1. Escolha jogos com alto RTP

Essa é a dica mais importante de todas, pois o RTP demonstra matematicamente quais são suas chances reais de lucro. O ideal é que você aposte em jogos com RTP mais próximo possível de 100% – ao longo do artigo, vamos listar os melhores jogos nesse sentido.

Alguns cassinos online informam o RTP de seus jogos, outros não. Se o dado não aparece, você pode verificar no campo de informações do software ou no site oficial do desenvolvedor do jogo.

2. Utilize bônus de sites de apostas

Bônus de cassinos online aumentam suas chances de ganhar, e você deve aproveitá-los. Existem vários tipos de bônus possíveis, como crédito de apostas proporcional ao depósito, giros grátis, cashback sobre apostas perdidas, entre outros.

Nossa sugestão é que você verifique as promoções disponíveis no cassino online de sua preferência e sempre leia os termos e condições antes de utilizar o benefício. Em geral, os ganhos obtidos com bônus precisam ser reapostados (rollover) para o saque ser liberado.

3. Não seja ganancioso

É muito comum que o usuário de cassino online recebe algum dinheiro, mas na ânsia de querer ganhar mais, acaba apostando o lucro e perdendo tudo ao final. Para evitar que isso aconteça, é muito importante que você defina uma meta de ganho e pare de jogar após atingir essa meta.

Também é fundamental definir limite de perdas, ou seja, estabelecer um prejuízo máximo tolerável e parar de jogar se sua banca atingir esse valor. Isso evita que você perca todo seu orçamento e te mantém no jogo para tentar a sorte novamente no dia seguinte.

4. Escolha cassinos reconhecidamente confiáveis

Por fim, mas não menos importante, você deve escolher cassinos online reconhecidamente seguros e confiáveis. Para isso, é essencial que o site seja licenciado, com boa reputação entre os jogador e, de preferência, com bastante experiência no mercado.

Ainda, outra dica é verificar se a plataforma possui boas avaliações no Reclame Aqui, pois isso indica que a marca é honesta e atende bem os clientes. O cassino pode até ser confiável e não ter cadastro no site, mas o fato de ter boas notas passa mais segurança ao apostador.

Jogos de cassino online com RTP mais alto

Como mencionado anteriormente, é fundamental apostar em jogos com alto RTP para você ter mais chances de ganhar dinheiro em cassinos online. Abaixo, informamos os estilos de jogos com maior taxa de pagamento da indústria:

Blackjack: RTP de 99,41% – desde que no modo clássico e seguindo as orientações de aposta da tabela do blackjack; Bacará: RTP de 98,94% – valor no modo clássico e com apostas no banqueiro; Roleta europeia: RTP de 97,30% – taxa para as roletas com apenas 1 zero; Crash games em geral, como Aviator: RTP de 97% – a taxa varia para cada título, mas gira em torno desse valor; Caça-níqueis: em torno de 95%: o valor muda para cada jogo, mas na maioria dos casos varia entre 94% e 96%.

É possível prever resultados de jogos de cassino online?

Uma tática que muitos apostadores tentam utilizar para ganhar dinheiro em jogos de azar ou sites de apostas em esporte é tentar prever o resultado das próximas rodadas. Há usuários que chegam a programar robôs para decodificar um padrão dos resultados anteriores dos jogos, por exemplo, ou que buscam encontrar desvios estatísticos na roleta para apostar em eventos mais prováveis.

No entanto, não há nenhum método comprovado de previsão em jogos de cassino. Isso porque os algoritmos dos jogos são programadas para oferecer resultados aleatórios, sem relação com os anteriores.

A chance de dar vermelho ou preto na roleta, por exemplo, sempre é de 48,65% em qualquer rodada. Não importa se nas rodadas anteriores caiu 5 ou 10 vermelhos ou pretos seguidos, a probabilidade do giro seguinte não muda.

Portanto, sempre desconfie de robôs, hacks ou outro sistema que algumas pessoas vendem para teoricamente prever os resultados dos jogos. A verdade é que não existe fórmula infalível para lucrar em cassinos. Portanto, aposte sempre com calma, com responsabilidade e siga nossas dicas para utilizar a sorte a seu favor.

Conclusão: é possível ganhar dinheiro em cassino, mas não há garantias

Nossa análise demonstrou que é possível ser lucrativo apostando em cassinos online, mas isso depende totalmente da sorte. Não existe método ou fórmula mágica 100% eficaz, pois os softwares sempre entregam resultados imprevisíveis e são programados para tomar mais dinheiro do que pagar a longo prazo.

Dessa forma, sugerimos que você encare o cassino online como uma diversão, e não como uma oportunidade para ganhar dinheiro extra. Jogos são para ser passatempo e o dinheiro que entra nas apostas é apenas para dar mais emoção. Portanto, aposte valores baixos, que não façam falta no dia a dia, e saiba a hora de parar.

Lembre-se, também, que apostas são apenas para maiores de 18 e que jogos podem ser viciantes – se você está enfrentando problemas com jogos de azar, procure ajude. Continue nos acompanhando para receber mais conteúdos úteis e boa sorte!