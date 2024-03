É o Tchan tocará no Quintal do Espeto Tatuapé

Segure o tchan, amarre o tchan, segure o tchan tchan tchan tchan. Luz na passarela que lá vem eles, a banda É o Tchan se apresenta no Quintal do Espeto Tatuapé no dia 5 de abril.

Fenômeno nos anos 90, a banda formada pelos cantores Beto Jamaica e Compadre Washington promete animar a galera com um repertório de hits amimados, entre eles estão ”Segura o Tchan”, “Dança da Cordinha”, ”Na Boquinha da Garrafa” e muito mais.

Os ingressos podem ser comprados na internet ou na bilheteria do estabelecimento.

Serviço

É o Tchan

Data: 5 de abril de 2024

Horário: A partir das 18h

Local: Quintal do Espeto Tatuapé

Endereço: Rua Serra de Botucatu, 1.933 – Tatuapé – São Paulo – SP

Ingressos: É o Tchan – Ticket360