“É Nóia Minha?” no Teatro Sabesp Frei Caneca, em SP

Que Camila Fremder é um sucesso em tudo o que faz, isso não é segredo para ninguém. Em 2019, a escritora e roteirista resolveu resgatar a essência das crônicas que escrevia no começo de sua trajetória e transformou o material em um podcast. Assim, nasceu o “É Nóia Minha?”, que já conta com mais de 300 episódios, mais de 31 milhões de plays e cerca de 1 milhão de ouvintes mensais, em seus quase 5 anos no ar. Agora, o público poderá assistir a episódios ao vivo, no palco do Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo.

A podcaster trará suas nóias ao palco, refletindo sobre situações corriqueiras com o público do teatro. O formato é um projeto especial, com roteiro de Fremder e Alvaro Leme e figurino de Rodrigo Rosner.

Atualmente, o podcast está disponível em todas as plataformas de áudio, com dois episódios por semana e segue em constante expansão, abordando temas atuais e importantes, como: racismo, envelhecimento, transgeneralidade e não-binariedade, capacitismo, pressão por filhos, assédio, entre outros.

Pelo Nóia já passaram nomes, como: Leandro Karnal, Gabriela Prioli, Pedro Neschling, Rica Benozzatti, Júlia Rabello, Leticia Ribeiro, Maria Eugênia Suconic, Anielle Franco, Maria Bopp, Fernanda Paes Leme, Roberta Martinelli, Lorelay Fox, Dudu Bertholini, Rita Lobo, Dandara Pagu, Manu Gavassi, Carole Crema, Camila Coutinho, entre outros.

“O Nóia é um podcast que traz à tona temas pertinentes e de senso comum, que fazem parte do cotidiano da sociedade. Trazer esse debate para o palco, torna a relação com o público ainda mais próxima. Tenho certeza de que será uma experiência incrível e diferente do que já fazemos no streaming”, comenta Fremder.

A apresentações no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo, acontecem no dia 30 de outubro e 4 de dezembro, às 20h. Os ingressos estão disponíveis pelo site uhuu.com ou bilheteria do teatro. Mais informações no serviço abaixo.

Sobre Camila Fremder

Camila Fremder é escritora, roteirista de TV, influenciadora e Podcaster nos programas “É Nóia Minha?” e “E Os Namoradinhos?”. Autora de seis livros, entre eles o bestseller “Como ter uma vida normal sendo louca” que foi adaptado para o teatro, e o mais recente, “Quibe, a Formiga Corajosa”, que deu início em sua trajetória pela literatura infantil, publicado pela editora Companhia das Letrinhas. É criadora do newsletter “Associação dos Sem Carisma” que conta com mais de 40 mil inscritos. Produz conteúdo para agências e produtoras.

SERVIÇO

É NÓIA MINHA – AO VIVO

Teatro Sabesp Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://www.teatrosabespfreicaneca.com

Duração: 60 min.

Classificação: 16 anos.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

DATA E HORA

30 de outubro (quarta-feira) – 20h – ESGOTADO

DATA EXTRA: 4 de dezembro (quarta-feira) – 20h

INGRESSOS

A partir de R$60

Obs: Confira a legislação vigente para meia-entrada.

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/e-noia-minha-ao-vivo-com-camila-fremder-13442

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Teatro Sabesp Frei Caneca (Shopping Frei Caneca)

De terça a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento: R$14 por 2 horas.