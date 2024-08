É neste sábado! Tudo o que você precisa saber para participar do McDia Feliz

A maior corrente do McDonald ‘s está chegando: o McDia Feliz 2024. A principal campanha solidária da marca em prol da saúde e educação de crianças e jovens, acontece no sábado, 24 de agosto.

Na data, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac, exceto alguns impostos, será revertida para o Instituto Ronald McDonald e para o Instituto Ayrton Senna. E esse grande bloco do bem conta com a Ivete Sangalo como embaixadora da campanha deste ano.

Esta edição também promete ser ainda mais especial, já que uma parte da renda obtida com a venda de cada Big Mac (R$1 de cada sanduíche) será destinada para contribuir com a recuperação dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul. O valor se somará a um Fundo Aberto criado pela Arcos Dorados, administrado pelo Instituto Ronald McDonald, exclusivamente para gerir ações que contribuam com a recuperação do estado.

É muito fácil fazer parte do bloco do bem: no dia da campanha, basta adquirir um sanduíche Big Mac em qualquer canal de atendimento dos restaurantes McDonald ‘s participantes, seja pelo Peça e Retire, Drive-Thru, balcão e totens de autoatendimento.

Inclusive, quem não quiser sair do sofá também poderá contribuir comprando um Big Mac no McDelivery no app do McDonald ‘s e nos parceiros de delivery Ifood e Rappi.