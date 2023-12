É HOJE! Vila Natal Unoeste traz a magia do Natal a Guarujá

Uma grande arena encantada pelo espírito natalino. Essa é a proposta da Vila Natal Unoeste, inaugurada nesta quinta-feira (14/12), às 18h, no campus da universidade nota máxima pelo MEC, em Guarujá. Os portões abrem às 16h. Evento inédito na Baixada Santista e com grande estrutura, oferecerá aos moradores e turistas 13 dias de atrações, entre elas, Casa do Papai Noel, oficinas de arte e culinária para as crianças, teatro musical, Árvore de Natal Gigante, espaço pet e área gastronômica.

A Vila Natal Unoeste estará aberta das 16h às 22h, nas seguintes datas: 14 a 17, 21 a 23, 28 a 30 de dezembro e 4 a 6 de janeiro. Atração especial, o show teatral audiovisual “Fábrica de Presentes” presenteará o público nos dias 14, 22 e 23, às 19h30.

Área gastronômica terá empreendedores da cidade

Com funcionamento programado para todos os dias de evento, a área gastronômica da Vila Natal Unoeste terá opções de menu para todos os gostos. Empreendedores da cidade de Guarujá participarão do evento com a venda de delícias como crepes, pizza, sorvete, entre outros.

Participam os restaurantes: Cacau Show, Pier 37, Espeto Mais, Pizza Palooza, Box Betel, Churros Abençoado, Docerê, Rochinha Sorvetes, JV Festas e Eventos e Clovis, com água de coco, milho verde e tapioca.

Evento para crianças e pets

A Vila Natal será um evento para toda a família. Além de tirar fotos com o Papai Noel, a criançada poderá participar de oficinas de arte e de culinária temáticas, como decoração de biscoito e confecção de enfeites de Natal. Será necessário que os menores estejam acompanhados por um responsável legal.

Os cães, que também fazem parte da família, serão bem-vindos na arena da Unoeste. Ao longo da arena, eles terão potinhos de água para se refrescarem. A organização pede apenas que os bichinhos não circulem na área gastronômica.

Ação social e ingressos solidários

Importante parceiro da Unoeste, a Artengi Construções e Engenharia destinou 100 cestas de Natal para entidades beneficentes e famílias carentes de Guarujá por meio do evento. Os donativos estão sendo retirados no campus da universidade por representantes dessas instituições e líderes comunitários.

Mas para que mais famílias sejam impactadas pelas ações da Unoeste neste período do ano, os ingressos para a Vila Natal Unoeste são solidários. Assim, para acessar o evento é necessário escolher uma data e realizar inscrição gratuita pelo site www.unoeste.br/natal.

No dia, o público deverá apresentar o ingresso de forma física ou digital, além de doar 1kg de alimento não-perecível ou brinquedos novos, que serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade de Guarujá e entidades assistenciais da Baixada Santista. A organização espera arrecadar cerca de 7 toneladas de doações ao longo do evento.

Ingressos esgotados – Caso a opção seja para algum dia em que esteja com ingresso esgotado, haverá o controle de acesso. A medida em que houver rotatividade de público, novos ingressos serão liberados por meio da plataforma Sympla. Assim, orientamos as pessoas que façam essa verificação ou ainda da faça a inscrição em dias com disponibilidade.

O endereço da Unoeste é Rua Albertino Pedro, 75, Enseada.

A Vila Natal Unoeste conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Guarujá, City Mais e Artengi Construção e Engenharia. Realização: Groupe360. Cenografia: 4you.

Serviço:

Vila Natal Unoeste em Guarujá

Datas: 14 a 17/12, 21 a 23/12, 28 a 30/12 e 4 a 6/1

Horário: das 16h às 22h

Ingressos solidários disponíveis no site www.unoeste.br/natal e 1kg de alimento não-perecível ou brinquedo novo.

Endereço: Rua Albertino Pedro, 75, Enseada.