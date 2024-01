É HOJE! Encontro com a Patrulha Canina no Shopping Granja

O Shopping Granja Vianna traz a turma da Patrulha Canina para animar ainda mais as férias escolares das crianças. Durante os dias 20 e 21, Chase e Skye e nos dias 27 e 28, Marshall e Skye comparecem ao shopping center para tirar fotos com o público. Para participar do encontro especial, basta se cadastrar no site https://conteudo.shoppinggranjavianna.com.br/patrulha-canina-2024, ir até o Clubinho do Granja no Piso L1 e pegar a pulseira que garante o lugar na fila. O encontro é totalmente gratuito e serão seis sessões por dia, sendo que cada sessão tem duração de 30 minutos seguidos de 30 minutos de intervalo. Além disso, pais e filhos se divertem no brinquedo inspirado no desenho, que traz diferentes atividades interativas, como tiro ao alvo, jogos eletrônicos, quebra-cabeça, escalada e piscina de bolinha. “Os filhotes mais corajosos da Nickelodeon estão ansiosos para receber as famílias e tornar o passeio um momento ainda mais divertido”, diz Natalia Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.