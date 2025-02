E-Freighter recebe tripla certificação

O E-Freighter E190F, jato cargueiro da Embraer (NYSE: ERJ/B3: EMBR3), está totalmente certificado pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) e, portanto, certificado para operações globais. As certificações completas da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) e da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foram obtidas em 2024.

O programa E190F foi lançado em maio de 2022 e projetado para atender às operações e demandas dinâmicas do e-commerce, que exigem entregas mais ágeis e descentralizadas. O E-Freighter realizou o seu voo inaugural em abril de 2024 e sua primeira exibição pública ocorreu em julho de 2024, durante o Farnborough Airshow, no Reino Unido.

“A certificação da EASA é um marco importante em nosso programa de conversão de jatos de passageiros para cargueiros e estamos entusiasmados com este mercado. Desenvolvemos a aeronave perfeita para preencher as demandas de mercado, atendendo à necessidade global por entregas mais rápidas, não apenas para áreas metropolitanas, mas para todas as regiões. Os E-Jets são um sucesso global com grande presença em todo o mundo. Estamos prontos para oferecer uma solução de excelência para os nossos clientes em todo o mundo”, afirma Martyn Holmes, Diretor Comercial da Embraer Aviação Comercial.

Os E-Jets cargueiros terão capacidade 40% maior de volume e três vezes mais alcance quando comparados a turboélices de carga de maior porte, além de custos operacionais até 30% menores do que aeronaves narrowbodies. Combinando os compartimentos de carga inferior e superior, a carga útil estrutural máxima do E190F é de 13.150 kg.