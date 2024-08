‘É fácil jogar com ele’, diz Mbappé sobre Vini Jr. após estreia no Real Madrid

“É fácil jogar com ele [Vini Jr.]. Temos muitos jogadores de alto nível no Real Madrid, esse é o lado bom. É um prazer jogar com Vini, Bellingham, Rodrygo, todos eles”, disse Mbappé, em entrevista à TNT Sports.

O QUE MAIS ELE DISSE

Noite mágica. “Foi uma noite mágica, sempre sonhei com esse tipo de noite e nesta quinta-feira (15) virou realidade. É uma loucura, estou muito feliz com o resultado. Consegui até marcar um gol. Para um atacante, é o ideal”.

Relação com novos companheiros. “Eu cheguei com a minha personalidade, minha forma bem natural e estou conhecendo todo mundo. Eles são fantásticos, estão me ajudando na adaptação. Só preciso pensar no futebol e isso eu sei fazer”.

O QUE ACONTECEU

O Real Madrid estreou oficialmente na temporada 2024/25 com vitória sobre a Atalanta por 2 a 0 no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia, conquistando assim o título da Supercopa da Europa.

Valverde e Mbappé fizeram os gols do jogo. Vinicius Jr. deu assistência para o primeiro lance, e Bellingham acertou passe decisivo no outro.

A partida marcou uma ‘estreia dos sonhos’ para Mbappé. O francês, novo camisa 9 do Real Madrid, formou o ataque titular com Rodrygo e Vinicius Jr., fez gol e já levantou taça. Já Endrick, o outro reforço para a temporada, foi relacionado, mas não utilizado.

O Real volta a campo no próximo domingo (18), contra o Mallorca, pela rodada de abertura de La Liga.