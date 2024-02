É amanhã! George Henrique e Rodrigo estreiam bloco em São Paulo com participações especiais

É tempo de folia! Dono de hits como, “Vai Lá em Casa Hoje”, e “Seu Oposto” e com mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, os irmãos George Henrique & Rodrigo estreiam nesta terça-feira (13), o bloco sertanejo “Beijo Equivocado”, que leva o nome da canção de parceria com Guilherme e Benuto.

“O Carnaval é a maior festa do nosso país, e estamos muito felizes de participar deste evento, trazendo o sertanejo para a folia”, comenta George Henrique. O trio elétrico tem concentração agendada para às 10h, e início às 12h, com saída da Avenida Brigadeiro Faria Lima. O esquenta será comandado por Lucas & Adriano e Fabíola.

Além da participação dos amigos, Guilherme e Benuto, o bloco de George Henrique e Rodrigo também contará com a presença de Manoel Gomes, conhecido pelos sucessos “Caneta Azul” e “Olha, Se Você Não me Ama”.

Rodrigo convida o público para entrar na folia “Contamos com a presença de vocês em nosso bloco! Vamos nos divertir e cantar muita moda boa. Serão mais de duas horas de trio para fechar esse carnaval com chave de ouro”, destaca.

Uma das principais duplas sertanejas do país, George Henrique e Rodrigo comemoram a boa fase da carreira com a música que leva o nome do bloco “Beijo Equivocado”. São mais de 10 milhões de streams e quase 15 milhões de visualizações no Youtube. É muito sucesso!