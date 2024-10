Durante rodada internacional, Agricultura de SP apresenta os avanços do agro

O mundo está olhando para o agro paulista. Essa é a avaliação do Secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, ao retornar de uma intensa agenda de compromissos na Europa. Pela primeira vez em sua história, o governo de São Paulo visitou a sede da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), em Roma, na Itália. Piai também esteve em Paris para visitar um dos maiores eventos do setor alimentício no mundo: a SIAL Paris.

A agenda foi uma grande oportunidade para buscar apoio internacional e apresentar as políticas públicas e os avanços sustentáveis do agro paulista. Na Itália, o secretário pleiteou US$200 milhões ao Centro de Investimentos da FAO, que trabalha diretamente com o Banco Mundial, para o projeto Agro SP +Verde da Secretaria de Agricultura, que será analisado pela Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), no mês de novembro. “É mais de R$ 1 bilhão em prol da agricultura familiar do Estado de São Paulo, que trará desenvolvimento, emprego e renda, mas principalmente, sustentabilidade. Estamos confiantes de que será aprovado”, comemorou Piai.

Vale destacar, que segundo o secretário, o recurso será destinado a projetos no âmbito da conectividade, da recuperação de estradas rurais e em pagamentos por serviços ambientais, com foco na preservação de mananciais e nascentes. “É a primeira vez que São Paulo participa do Fórum Internacional da FAO e isso trará muitos resultados positivos para o agro paulista”, explica.,

Além desse compromisso na FAO, o secretário participou de outros encontros onde pode apresentar as medidas adotadas em prol do agro paulista, em conformidade com o meio ambiente. “Mostramos tudo o que São Paulo está fazendo no quesito ambiental, mostramos o sistema do Cadastro Ambiental Rural, que estamos avançados, mostramos o Programa Rotas Rurais, que já foi premiado mundialmente e faz o endereçamento rural das propriedades. Demonstramos também a potência agroambiental que é São Paulo e pleiteamos uma análise regionalizada dos estados brasileiros para ver a realidade entre os estados. Nosso objetivo foi mostrar que a área preservada em São Paulo só aumenta e estamos abertos e prontos para recebermos investimentos”, destacou Piai.

Depois de uma agenda repleta de compromissos em Roma, o secretário de Agricultura viajou para França, onde visitou, na última semana, a SIAL Paris e, também, a Louis Dreyfus, uma das maiores traders do mundo, e responsável pela produção de 30 mil hectares de laranja no Brasil, sendo a maior parte no Estado de São Paulo. Segundo Guilherme Piai, os diretores da empresa garantiram que seguirão investindo e pretendem expandir em regiões onde o Greening está menos presente. Além disso, foi fechada uma parceria na área de pesquisa, entre a empresa e os institutos ligados à SAA. “Fomos parabenizados pelo nosso trabalho de combate a doença que afeta nossa citricultura, uma grande batalha, mas que estamos vencendo. Essa reunião nos mostrou que estamos no caminho certo”, comemorou o secretário.

Durante a visita à SIAL Paris, Guilherme Piai ficou admirado com a participação brasileira no maior evento do setor mundo. Nesta edição, quase 100 empresas nacionais estavam presentes, no Parque de Exposições Paris-Nord Villepinte, que se consolida como um centro global de tendências e inovações, promovendo a diversidade culinária e fomentando novas parcerias comerciais. “Visitei vários estandes de empresas nacionais e internacionais, que querem investir em São Paulo, e a boa notícia é que o mundo está olhando para o agro paulista, pela nossa capacidade de produzir com qualidade com responsabilidade ambiental”.