Durante ano letivo de 2023, APSE realiza mais de 1.100 atendimentos

O APSE (Apoio Psicossocial Escolar), programa da Prefeitura de Ribeirão Pires, ligado à Secretaria de Educação e Cultura, realizou, em 2023, 1.131 atendimentos a toda comunidade escolar, com a intenção de estabelecer ambiente saudável aos estudantes, profissionais e familiares.

Durante o último ano letivo, o APSE efetuou 584 escutas acolhedoras com estudantes das 33 escolas municipais que formam a rede de ensino da Estância. Além disso, o departamento também elaborou encontros e debates sobre bullying, empatia e que envolveram os alunos da cidade.

“A ação do APSE é pioneira em todo o Estado de São Paulo, pois contamos com estagiários de psicologia em todas as escolas da rede. Isso nos dá um raio bem maior de atuação e também de decisão. Esse é o diferencial do nosso programa em relação a outros projetos em outros municípios. Ribeirão Pires é a primeira cidade a realizar atendimento e trabalho em todas as escolas”, declarou a diretora de Apoio Psicossocial, Alana Araújo de Lima.

O programa atua na identificação de alunos que estejam enfrentando algum tipo de dificuldade. Com equipe formada por psicóloga, assistente social e pedagogas, o APSE inicia a avaliação para entender os encaminhamentos e abordagens que serão tomadas, sempre seguindo diretrizes legais, como o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), e prezando pelo bem-estar do aluno.

Ao longo do ano, o APSE também realizou atividades mensais na intenção de conscientizar toda a comunidade escolar. Durante o mês de março do ano passado, por exemplo, houve conversas sobre diversidade e infância. Já em julho, o programa elaborou rodas de conversa sobre respeito e empatia.

Além destas ações, o programa atuou em visitação domiciliar, intervenções artísticas, oficinas, rodas de conversa e reuniões com pais, mães e responsáveis. As atividades servem para que o aluno se sinta amparado e que consiga superar os seus desafios, reestabelecendo uma vida plena no ambiente escolar.