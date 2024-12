Duquesa, MC Akin, Magrão e mais no aniversário da Fábrica de Cultura Diadema

Fim de ano é sempre um momento de festa e na Fábrica de Cultura Diadema não será diferente. Além de comemorar o ano repleto de ações para a comunidade, o equipamento cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Organização Social Poiesis, está celebrando o 6º aniversário. A comemoração será no sábado, 7, das 13h às 22h, e contará com a presença de diversos artistas que já passaram pelas formações da Fábrica de Cultura.

A festa deste ano terá uma programação agitada, inclusive para as crianças. É o caso do show de Moshood, de 13 anos, com os singles ‘Abraçar Você’ e ‘Sou Moshood Tenho Atitude’; eda apresentação artística de Eloísa, de 11 anos, que unirá música, capoeira e dança para se expressar. Ambos já participaram de diversas formações na unidade.

A banda Toke Batoque trará músicas de diferentes ritmos, performances de poesia e contação de histórias. Outro destaque da programação são apresentações circenses, entre elas, a Palhaça Severina e Banda desafiando a plateia com jogos divertidos e música; e o grupo Mil CircoLartes que mostrará os encantos circenses para incentivar a empatia e a conexão social, trabalho que vem realizando há nove anos em periferias de Diadema pelo projeto Circo Di Quebrada.

O aniversário da unidade localizada em Diadema ainda contará com apresentação do rapper Magrão, artista conhecido principalmente pela cena das batalhas, e da rapper Duquesa. O público também poderá aproveitar sets dos DJs Gustavo Bispo, Luiza 2000, Malu, Black Queen, MC Akin, Gabi d’Oyá e TMac, figura do rap nacional com o projeto “Do Samba viemos pro Samba voltaremos”.

Pipoca, algodão doce, plataforma 3D e algumas surpresas estarão disponíveis para o público durante toda a festa.

Para conhecer mais sobre o trabalho das Fábricas de Cultura e formas de apoiar, acesse o site do Programa .

SERVIÇO:

Toda a programação é gratuita. Classificação: Livre

Os destaques, a seguir, não exigem inscrição. É só chegar e aproveitar!

Fábrica de Cultura Diadema

Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema | Tel: (11) 4061-3180

Aniversário de 6 anos da Fábrica de Cultura Diadema

7/12, sábado, das 13h às 16h (atividades circenses), e das 14h às 22h (apresentações músicais).