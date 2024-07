Duquesa, Brrioni e muito rock: Fábricas de Cultura celebram diferentes estilos musicais

Os amantes da música não vão querer sair das Fábricas de Cultura – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo egerenciado pela Poiesis – durante o mês de julho. A programação irá celebrar datas especiais, como o Dia Nacional do Funk (12/06) e o Dia Mundial do Rock (13/06). Vem conferir os destaques!

Zona sul

A Fábrica de Cultura Capão Redondo apresenta a exposição Matriarcas com 20 fotos que retratam a invisibilidade social de mulheres negras até esta terça, dia 9/07. A ação é desenvolvida pelo coletivo Maré Viva e debate a importância dessas mulheres nas diversas camadas da sociedade.

Já na Fábrica de Cultura Jardim São Luís acontece a Mostra Moda: Elas!, organizada pelo Núcleo de Moda sediado na unidade. Esta é a 2ª edição do evento e dessa vez será dedicado a celebrar o mês Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, com a participação de empreendedoras negras e indígenas. No sábado (6), das 14h às 21h30, o público poderá aproveitar uma feira de empreendedorismo com as criações dos aprendizes do Núcleo de Moda, criativos e artistas locais, desde roupas a itens de beleza e estética. O evento ainda terá uma mostra de Fashion Filmes, produzidos por artistas periféricos, e exposições.

E a festa contará com uma programação musical especial: a partir das 18h, Brrioni sobe ao palco para apresentar um pocket show com o mais recente projeto, o EP Noite Marginal, produção que reúne a diversidade musical e autenticidade das periféricas, como dancehall, rap, funk e reggaeton. Em seguida, Dandara traz o pop, MPB, reggae, R&B e rap em uma apresentação que exalta a ancestralidade da cultura brasileira. E para fechar a noite, a artista em ascensão do rap e trap nacional Duquesa sobe ao palco às 19h.

Ainda no Jardim São Luís, o público poderá aproveitar o rock’n’roll com o Festival HattaFest no dia 28, domingo, a partir das 15h. O evento reunirá as bandas Hattarmada, Siegrid Ingrid e Le Passage para apresentar o cenário do rock underground do extremo sul de São Paulo.

Encerrando o mês, a Triatos produções artísticas apresenta O Circo chegou, peça programada para o dia 30, terça-feira, às 10h30 e 14h30, como uma experiência que mistura tradição e inovação circense. O objetivo é incentivar a imaginação do público de diversas idades que circula pela unidade.

Zona norte

O sábado (6), às 19h, será de circo na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha com a apresentação de Poéticas Atravessadas, uma criação de cenas e números dos aprendizes do FOLIA, núcleo de formação circense profissional sediado na unidade. Já no Jaçanã , para celebrar o mês do rock, os frequentadores encontram uma sessão de cinema no dia 11, quinta-feira, às 13h. O RockCine irá homenagear a história do rock’n’roll com a exibição de um filme surpresa.

No dia 13, sábado, às 14h, o Núcleo Taipas – espaço da Fábrica de Cultura Brasilândia – homenageia a Jovem Guarda, movimento musical da década de 1960, com apresentações cênicas e trajes que remetem à moda deste momento do Rock Clássico Brasileiro sob a coordenação da Banda Classic Zoom.

A equipe de biblioteca da Fábrica de Cultura Brasilândia realiza a Batalha Naval das Bandas no dia 16, terça-feira, às 14h. Os participantes irão criar o próprio barquinho de dobradura e personalizá-lo para distribuir num tabuleiro em duas bandas. Já a equipe de biblioteca da Fábrica de Cultura Jaçanã promove uma oficina de Passinho na quarta-feira (24), às 14h. O dançarino Renan Vieira ensinará os movimentos básicos a partir do livro “De passinho em passinho”, obra da história da dança na quebrada.

O rock’n’roll agita a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha no dia 27, sábado, a partir das 12h, com o Rock in Fábrica. O evento receberá tradicionais grupos locais: a banda Dona Olga divulgando o recente álbum autoral “Entrando Numas”; a banda Invasores de Cérebros comemorando 36 anos de estrada e muito punk rock; e para fechar a noite a banda Garotos Podres celebrando 42 anos de banda com um show repleto de sucessos.

Região Metropolitana

A cantora Izzy Gordon apresenta o show As Rainhas na Fábrica de Cultura Diadema no dia 13, sábado, às 18h. O show homenageia, através da mistura do samba, jazz, rock e soul, mulheres icônicas da música, de Nina Simone a Leci Brandão.

Outra atração se apresentando na unidade é o grupo Odídere com músicas do primeiro álbum focado nas vivências periféricas, negras e de terreiro, no dia 19/07, sexta-feira, a partir das 19h. Durante o show Encantamento, o grupo também vai proporcionar um momento de partilha com o público por um registro audiovisual adicionado ao acervo do grupo.

Outra opção na unidade é o Cultura Rock Fest com bandas de rock clássicas e contemporâneas. No dia 20, sábado, a partir das 16h, o público poderá aproveitar os shows das bandas Invasores de Cérebro, Dynamite e Amon Amarth Brazilian Tribute.

O rock continua na Fábrica de Cultura Osasco no sábado (20), às 16h, com a ação Semana do Rock com shows das bandas punks Toxina e Cólera, essa última com 45 anos em atividade. A iniciativa é resultado da parceria entre a unidade e Secretaria Municipal de Cultura de Osasco.

E no sábado (27), às 12h, acontece o Festival Nós de Oz, que está completando 11 anos. O evento contará com a participação de quatro bandas convidadas e de alguns artistas locais. Haverá expositores de artesanatos, brechós e comidas, todos moradores de Osasco.

Criatividade em destaque nas Bibliotecas. Venha conferir!

Na atividade Tricotando contos e causos julinos, com o grupo Tricotando Palavra, o público poderá celebrar as tradições e lendas populares com humor, emoção e muitas cantigas. O encontro acontecerá nas unidades Vila Nova Cachoeirinha, Jaçanã, Brasilândia, Jardim São Luís e Capão Redondo entre os dias 10 e 16 de julho (horários na parte do serviço). Já com a atividade Fábrica de engenhocas, realizada pela CriaLudis, as crianças poderão criar diversas peças, de formatos e tamanhos diferentes em um processo lúdico-criativo na investigação de possibilidades de invenções, como construtores das próprias engenhocas. A atividade ocorrerá na unidade Diadema em 19/07 e Osasco no dia 27, das 14h às 16h.

Confira a programação completa do mês no site das Fábricas de Cultura.

SERVIÇO

Gratuito

Fábrica de Cultura Brasilândia

Endereço: Avenida General Penha Brasil, 2508 | Telefone: (11) 3859-2300

Batalha Naval das Bandas com Equipe Biblioteca

16/07, terça-feira, das 14h às 16h | maiores de 10 anos

Fábrica de Cultura Brasilândia – Núcleo Taipas

Endereço: Rua Joaquim Pimentel, 200 | Tel: (11) 3971-3640

Jovem Guarda no Dia do Rock

13/07, sábado, das 14h às 17h| Livre

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Endereço: Rua Bacia de São Francisco, s/n | Telefone: (11) 5822-5240

Exposição “Matriarcas”

Aberta até 9/07, de terça a sábado, das 9h às 19h | Livre

Fábrica de Cultura Diadema

Endereço: Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema | Telefone: (11) 4061-3180

Izzy Gordon com o Show Rainhas

13/07, sábado, das 18h às 19h| Livre

Grupo Odídere com o show Encantamento

19/07, sexta-feira, das 19h às 21h | Livre

Cultura Rock Fest com Invasores de Cérebro, Dynamite e Amon Amarth Brazilian Tribute

20/07, sábado, das 16h às 21h| Livre

Fábrica de Cultura Jaçanã

Endereço: Entrada 1: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 | Entrada 2: Rua Albuquerque de Almeida, 360 | Telefone: (11) 2249-8010

Rockcine!

11/07, quinta-feira, das 13h às 14h45 | Livre

Oficina de Passinho em Passinho com Equipe Biblioteca

24/07, quarta-feira, das 14h às 16h | maiores de 10 anos

Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Endereço: Rua Antônio Ramos Rosa, 651 | Telefone: (11) 5510-5530

Mostra Moda Elas + pocket shows de Dandara, Brrioni e Duquesa

6/07, sábado, a partir das 14h | Livre

Festival Hattafest com as bandas Hattarmada, Siegrid Ingrid e Le Passage!

28/07, domingo, a partir das 15h | Livre

“O Circo chegou” com Triatos produções artísticas

30/07, terça-feira, às 10h30 e 14h30 | Livre



Fábrica de Cultura Osasco

Endereço: Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco | Tel: (11) 3689-7600

Show da banda Cólera celebrando o Dia do Rock

20/07, sábado, a partir das 17h | Livre

Festival Nós de Oz 11 Anos

27/07, sábado, às 12h | Livre

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Endereço: Rua Franklin do Amaral, 1575 | Telefone: (11) 2233-9270

Espetáculo circense Poéticas Atravessadas

6/07, sábado, às 19h | maiores de 10 anos

Rock In Fábrica com Garotos Podres, Invasores de Cérebros e Dona Olga

27/07, sábado, das 12h às 17h | Livre

Agenda nas Bibliotecas das Fábricas de Cultura

Tricotando Contos e Causos Julinos com Tricotando Palavras

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha | 10/07, quarta-feira, das 13h30 às 15h

Fábrica de Cultura Jaçanã | 11/07, quinta-feira, das 13h30 às 15h30

Fábrica de Cultura Brasilândia | 12/07, sexta-feira, das 13h30 às 15h30

Fábrica de Cultura Jardim São Luís | 16/07, terça feira, das 10h30 às 12h

Fábrica de Cultura Capão Redondo | 16/07, terça-feira, das 13h30 às 15h

Faixa etária: Livre

Fábrica de Engenhocas com Crialudis

Fábrica de Cultura Diadema | 19/07, sexta-feira, das 14h às 16h

Fábrica de Cultura Osasco | 27/07, sábado, das 14h às 16h

Faixa etária: Livre

Funcionamento das unidades: terça a sexta, das 9h às 19h

Unidades Iguape e Vila Nova Cachoeirinha, das 9h às 21h.

Núcleo Taipas, de terça a sexta das 9h às 21h30

Unidade Jaçanã, das 9h às 20h30

Unidade Osasco, das 9h às 21h (terças, quintas e sextas) e das 9h às 19h (quartas)

Sábados, das 9h às 17h

*Unidades Iguape e Diadema funcionam das 12h às 17h aos sábados. Núcleo Taipas das 9h às 17h30.

Domingos: Fábricas de Cultura funcionam no domingo somente em caso de programação cultural.

Funcionamento das bibliotecas: de terça a sexta, das 9h às 19h.

Sábados: das 09h às 17h (conforme a programação) | Domingos: Fechadas.

Acessibilidade: as Fábricas de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, Brasilândia, Jaçanã, Capão Redondo, Jardim São Luís, e Diadema, oferecem rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, elevador, sanitários acessíveis, piso tátil, equipamentos que permitem a leitura para pessoas com deficiência visual e motora, impressoras braille, leitor de audiobooks e acervo com mais de 191 exemplares em braille (livros e audiobooks), além de dicionário em Libras. A Fábrica de Cultura Osasco tem rampa de acesso, elevador e os recursos de acessibilidade na Bibliotech, enquanto a Fábrica de Cultura Iguape tem piso tátil nas escadas e elevador.