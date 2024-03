Duplicação da Estrada Samuel Aizemberg alcança 60% de execução

As obras de duplicação da Estrada Samuel Aizemberg, importante eixo de acesso na região do Cooperativa, atingiram 60% de execução em São Bernardo. O prefeito Orlando Morando vistoriou nesta terça-feira (12/03) o andamento das intervenções, já com início da implantação de recapeamento asfáltico em trecho da via. A iniciativa compreende 1,25 quilômetro de extensão, viabilizando a qualificação viária da ligação entre as rodovias Imigrantes, próxima à divisa com Diadema, e a Anchieta.

O investimento se dá no valor de mais de R$ 40 milhões. Por conta da pavimentação, haverá mudança no fluxo de veículos na semana que vem para colocação do asfalto. Com a futura finalização completa das obras, a via passará a ter três faixas de rolamento em cada sentido, sendo uma exclusiva para o transporte público, e serão erguidas ainda quatro paradas de ônibus. A medida inclui a canalização do Córrego Ribeirão dos Couros, no trecho das intervenções, com construção de muros de contenção.

“Boa notícia. Parte da duplicação já em execução concreta, implantação do asfalto novo e transferência da rede de postes de iluminação. Investimento robusto para resolvermos um problema histórico, crônico, neste eixo de grande tráfego da cidade, que vai do acesso à Rodovia dos Imigrantes, região industrial do Cooperativa, até a ligação com a Anchieta, visando a melhoria da mobilidade urbana de São Bernardo”, sustentou o prefeito Orlando Morando.

A visita do chefe do Executivo ao local foi acompanhada pelo secretário de Transportes e Vias Públicas de São Bernardo, Delson José Amador, responsável pelo trâmite do projeto. As intervenções dependiam de avanço das desapropriações, já executadas em seu traçado. “Iremos chegar com esse pacote de ações viárias à Estrada Fukutaro Yida até abril ou, no máximo, maio. Obra significativa, com amplo impacto no sentido de qualificar o viário e todo o entorno.”

A previsão é concluir 100% das obras até agosto deste ano, mês de aniversário do município. Essa etapa em execução soma-se à primeira fase do projeto, que envolveu a construção de rotatória para acesso à Imigrantes e duplicação parcial da estrada, no trecho entre o campo do Palestrinha, no Jardim Nazareth, e o Viaduto João Fernandes Filho, para acesso à Anchieta.

MELHORIAS – A duplicação da Estrada Samuel Aizemberg integra lista volumosa de obras para melhoria da mobilidade urbana de São Bernardo. A Administração municipal já entregou quatro importantes viadutos (Tereza Delta, Mamãe Clory, Praça dos Bombeiros e João Fernandes Filho) e executa, por exemplo, obras da ampliação e requalificação da Estrada dos Alvarengas – em trecho entre o entroncamento da via com a Estrada da Cama Patente até a divisa com Diadema –, alargamento da Estrada Poney Club e a construção de um binário que ligará a via à Rodovia dos Imigrantes (km 25), além das intervenções do Viaduto Estaiado Robert Kennedy.