Dupla suspeita de integrar organização criminosa é presa em Conchal

Dois homens, de 24 e 25 anos, foram presos em flagrante, na manhã desta quinta-feira (20), com mais de 4 mil porções de drogas no município de Conchas, interior do estado. A dupla, suspeita de integrar organização criminosa, é apontada como responsável pelo tráfico na região.

Durante ação conjunta das Polícias Civil e Militar, os agentes cumpriram simultaneamente dois mandados de busca e apreensão nos endereços dos acusados.

Em ambas residências, diversas porções de drogas foram encontradas. Além de dinheiro, celulares, rádios comunicadores e uma arma de fogo. Ao todo, 4,3 kg de entorpecentes foram apreendidos, sendo eles 1,2 kg de cocaína; 1,6 kg de maconha e 1,5kg de crack.

Os homens foram encaminhados à carceragem pública de Itatinga e permanecem à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na Delegacia de Conchas.