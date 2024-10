Dupla sertaneja Melissa e Milena celebra meio milhão de visualizações em Surra de Saudade

A dupla sertaneja Melissa e Milena, conhecidas no cenário musical como Meninas do Mato, está colhendo os frutos do sucesso de seu mais recente trabalho, “Surra de Saudade”. A canção, que fala sobre um amor que terminou, mas deixou uma saudade que não se pode superar, conquistou rapidamente o público e alcançou a impressionante marca de meio milhão de visualizações no YouTube. O sucesso do videoclipe demonstra a força da dupla no cenário sertanejo, especialmente pelo apelo emocional e pela sinceridade que a faixa carrega.

“Surra de Saudade” traz uma novidade para os fãs das Meninas do Mato: pela primeira vez, Melissa assume a segunda voz, enquanto Milena se destaca com sua potente interpretação como primeira voz. Essa mudança na estrutura vocal da dupla foi uma escolha cuidadosa e trouxe uma nova dimensão à canção, que permite que o público sinta ainda mais a intensidade da saudade retratada na letra.

O videoclipe, que acompanha a música, também teve grande impacto na recepção do público, ajudando a transmitir visualmente a carga emocional da canção. A produção aposta em imagens simples, mas carregadas de significado, que dialogam diretamente com a mensagem de superação de um relacionamento. Melissa e Milena continuam a expandir seu público e consolidar sua carreira com “Surra de Saudade”, mostrando que, mesmo após o fim de um amor, a música pode ser uma poderosa forma de lidar com a saudade.

“É muito legal ver a repercussão dessa música, porque nos dedicamos bastante a prepará-la de uma forma diferente, já pensando no novo DVD. Acho que ela tem uma pegada diferente, mas ainda assim mantém a nossa essência. A música é linda e o público gostou bastante. Já esperávamos que as pessoas fossem gostar e, graças a Deus, todos a receberam muito bem. É incrível acompanhar essa evolução, ver as pessoas cantando e perceber que a música já alcançou meio milhão de visualizações. A sensação de ver o nosso trabalho dando certo é única. Ficamos muito felizes e é extremamente gratificante saber que 500 mil pessoas já ouviram e gostaram da nossa música”, comemora Melissa.

“Eu nem sei o que dizer, estou muito feliz. Meio milhão não é pouco, e isso me deixa extremamente contente. Agradeço a todos, a cada pessoa que ouviu, porque realmente estou sem palavras. Meio milhão é muita gente. Acho isso incrível e quero agradecer a todos”, diz Milena emocionada.