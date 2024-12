Dupla que que dava golpes em idosos é presa em São Paulo

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam, na quinta-feira (12), dois homens que faziam parte de uma quadrilha de golpistas. Eles enganavam idosos que tentavam realizar saques bancários. Os investigadores cumpriram mandados nas Vilas Silvia e Alpina, na Zona Leste, e nos bairros da Consolação e Cambuci.

A quadrilha fez diversas vítimas em agências bancárias diferentes. Eles se passavam por funcionários de instituições financeiras e ofereciam ajuda a idosos. Ao aceitarem, as vítimas forneciam informações sigilosas, momento em que os criminosos cometiam a fraude, transferindo o dinheiro para outras contas.

Os suspeitos foram identificados com outros dois comparsas após investigação da polícia. A dupla foi detida, e celulares, documentos, notas fiscais e extratos bancários foram apreendidos. Os outros dois suspeitos não estavam no local. As buscas prosseguem.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, e o caso foi registrado como associação criminosa e cumprimento de mandado de busca e apreensão na 3ª DCCiber.