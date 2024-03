Dupla Mateus/Adelmo estreia no Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia

Vice-campeões brasileiros no ano passado, semifinalistas do Top 16 na primeira etapa da temporada 2024. Jogando juntos desde o meio de 2022, Mateus e Adelmo agora miram na América do Sul. Em Santo Ângelo (RS), a dupla disputará sua primeira etapa do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia a partir desta sexta-feira (15/3). Eles terão a companhia de Teresa/Bárbara Ferreira, Carol Goerl/Juliana Simões e Jô/Pablo na disputa da sexta etapa da temporada 23/24 da competição. Ketlin/Vitória e Pedro Henrique/Kaique participam como convidados da organização do evento.

“Estamos felizes e motivados, vai ser o nosso primeiro Sul-Americano juntos. É sempre bom representar o Brasil, e será uma oportunidade para fazermos pontos no ranking internacional. Fizemos uma boa estreia no Circuito Brasileiro esse ano depois de uma bela campanha na temporada passada. Estamos prontos”, afirmou Adelmo. “É nossa primeira convocação para o Sul-Americano em dois anos de parceria. É um passo a mais. A gente já jogou no Circuito Mundial juntos, mas o Sul-Americano tem uma experiência diferente, ainda mais aqui no Brasil. Então a gente conta muito com a torcida”, completou Mateus.

Com 10 equipes no torneio masculino, a competição será disputada com dois grupos de cinco duplas, avançando seis para a fase final. No feminino, serão 12 parcerias divididas em quatro grupos de três times, com oito passando para a fase seguinte.

“Estou feliz em representar o Brasil em uma etapa do Circuito Sul-Americano no estado onde nasci. Tenho um carinho gigante pelo Rio Grande do Sul e estou com uma ansiedade boa para entrar logo em quadra. O resultado vai ser consequência do trabalho, então estamos focadas nos treinos e vamos dar o máximo para buscar a medalha de ouro para o Brasil”, destaca a gaúcha Carol Goerl, que conquistou dois ouros e uma prata nas duas últimas temporadas do Circuito Sul-Americano.

Na disputa do Circuito Sul-Americano as duplas pontuam para seus países. O Brasil divide a liderança do ranking feminino com a Argentina, com 900 pontos. No masculino, está em segundo com 840 pontos – o Chile lidera com 980.