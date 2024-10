Dupla é presa em flagrante após roubo de carga na zona sul de SP

A Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens, de 18 e 28 anos, na manhã desta terça-feira (8), após o roubo de um caminhão de bebidas na zona sul de São Paulo.

Conforme o boletim de ocorrência, os assaltantes estavam em um carro e interceptaram o caminhão de uma empresa de bebidas, conduzido por um homem, de 50 anos, acompanhado por dois ajudantes, no Jardim São Luiz. Os criminosos obrigaram os ocupantes a entrar no carro e mantiveram as vítimas reféns por cerca de duas horas.

A Polícia Militar foi acionada por testemunhas e iniciou as buscas pela região.

A dupla foi localizada pelas equipes, mas tentou fugir da abordagem. O criminoso que dirigia o veículo perdeu o controle e colidiu contra uma casa.

No local, os policiais encontraram com os suspeitos uma máquina de cartão da empresa e celulares. O caminhão e a carga de bebidas foram recuperados, e as três vítimas liberadas.

O caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo), onde foi solicitada perícia no local. Os dois criminosos permanecem à disposição da Justiça.