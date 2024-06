Dupla é presa com mais de R$ 200 mil e 450 porções de drogas em Campinas

A Polícia Militar prendeu dois homens, ambos de 35 anos, por tráfico de drogas na região do Jardim Santa Eudoxia, em Campinas, no interior de São Paulo, na terça-feira (4). Na ação, foram apreendidos mais de R$ 200 mil em espécie, 450 porções de drogas, celulares, pistola, simulacro de fuzil e munições.

Durante um patrulhamento, policiais militares suspeitaram de dois homens, que correram para uma casa na tentativa de fugir da abordagem, mas foram seguidos pela equipe. No imóvel, foram encontrados mais de R$ 147 mil em espécie, quatro celulares e cadernos com anotações sobre o tráfico, além da chave de um carro estacionado em frente à casa, onde havia 376 porções de drogas.

Com um dos detidos, a polícia encontrou R$ 480, com o outro havia R$ 380. A dupla tentou subornar os policiais para evitar a prisão, oferecendo o dinheiro apreendido. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia da cidade.

Ainda durante a ocorrência, os PMs foram à casa do outro suspeito. A equipe encontrou mais R$ 64 mil em espécie, 80 porções de drogas, entre cocaína, maconha, crack, dry e haxixe, além de munições, pistola e um simulacro de fuzil. Também foram apreendidos comprovantes de transferências bancárias, caderno com anotações sobre o tráfico, passaportes, RG, cartões bancários, máquinas de cartão e contadoras de cédulas, quatro celulares, 12 exaustores, duas balanças de precisão e outros itens.

Os celulares apreendidos podem ajudar na identificação de mais envolvidos no crime, por isso, o delegado responsável pelo caso pediu a quebra de sigilo de dados à Justiça. O dinheiro encontrado, obtido possivelmente com o tráfico de drogas, será depositado em conta judicial.

Os envolvidos permaneceram presos e o caso foi registrado como tráfico de drogas no 1° Distrito Policial de Campinas, que segue com as investigações.