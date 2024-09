Dupla é presa com mais de 70 kg de maconha em ônibus de viagem na Grande São Paulo

Dois homens, de 32 e 37 anos, foram presos após a Polícia Militar encontrar mais de 70 quilos de drogas dentro das malas deles, na segunda-feira (9). A dupla foi interceptada em um ônibus de viagem, na rodovia Castelo Branco, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.

Equipes do 5° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) realizavam uma operação quando abordaram um ônibus de viagem para fiscalização. Em determinado momento, os policiais notaram dois passageiros em atitude suspeita que, ao notar a aproximação dos oficiais, tentaram esconder os celulares no piso do coletivo.

Os policiais pediram para a dupla descer do ônibus. Posteriormente, com ajuda de cães farejadores da PM, foi realizada uma vistoria nas malas dos suspeitos, onde as equipes encontraram pelo menos 82 tijolos de maconha, que totalizaram mais de 70 quilos.

Conforme apuração dos militares, os suspeitos levariam a droga até a cidade de Mauá, na Grande São Paulo.

Os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Santana de Parnaíba, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.