Dupla é presa após roubar 28 celulares e dar prejuízo de R$ 40 mil para loja de varejo em SP

A Polícia Civil prendeu dois homens, de 19 e 20 anos, por roubo e receptação na zona sul de São Paulo, na quarta-feira (21). A dupla é suspeita de ter roubado 28 celulares e um notebook de uma loja de varejo em Diadema, na Região Metropolitana, em 17 de maio.

Os policiais investigaram os suspeitos por três meses e descobriram que eles haviam participado de outros roubos parecidos. O caso foi para a Justiça, que expediu dois mandados de prisão temporária e outros dois de busca e apreensão.

Na casa do primeiro investigado as equipes apreenderam três celulares roubados. Já na residência do segundo envolvido, foram recolhidos um celular, além das roupas, capacetes e uma moto sem placa usados no dia do crime.

A direção da loja estima que o prejuízo gerado chegue a quase R$ 40 mil. Os dois foram encaminhados ao 2° Distrito Policial de Diadema, que segue com as investigações para recuperar os demais aparelhos roubados e identificar os outros dois envolvidos.