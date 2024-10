Dupla é presa após polícia encontrar ‘laboratório’ clandestino de refino de drogas

Um laboratório de refino drogas foi descoberto pela Polícia Civil na terça-feira (8), em Rio Claro, interior de São Paulo. Agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prenderam dois homens, de 26 e 39 anos, que mantinham uma estufa usada para cultivar pés de maconha. Ao todo, 47 quilos da droga foram apreendidos.

As investigações contra os dois homens envolvidos em uma série de furtos de veículos no município de Americana, na região de Campinas, levaram os policiais civis a descobrir que eles usariam um “depósito” para esconder os veículos furtados.

Diante disso, os agentes continuaram a investigação e foram verificar o endereço de um imóvel no bairro Jardim São Paulo. Os policiais realizaram campana em frente ao local, monitorando a movimentação, até que identificaram os dois suspeitos, que foram abordados.

Durante as buscas, a equipe descobriu que no local funcionava um “laboratório” de entorpecentes. Quatro cômodos estavam preparados com estufas para o cultivo de maconha. Foram apreendidos 47 quilos da substância, além de sacos de terra, vasos plásticos, reatores de lâmpadas, balanças de precisão e outros apetrechos usados no preparo da droga.

Segundo os investigadores, um dos homens era responsável pelo imóvel há cerca de um ano, utilizando o local para plantar e distribuir o entorpecente em várias cidades, incluindo a capital paulista.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Investigações Gerais de Rio Claro, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas, associação para o tráfico e fabricação de entorpecentes.