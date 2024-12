Dupla é detida por roubo de carga no Grajaú

Na manhã de segunda-feira (16), uma equipe de Radiopatrulhamento com Motocicletas (RPM) do 27º Batalhão de Polícia Militar prendeu dois indivíduos suspeitos de roubo de carga na região do Grajaú, Zona Sul de São Paulo. A ação foi desencadeada após uma denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM). De acordo com as informações, os suspeitos haviam rendido a vítima e estariam em uma área de terra próxima a uma quadra de futebol na comunidade ZR.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram e abordaram dois homens na Travessa Carlos Alberto com a Rua Cedalion, que correspondiam às descrições repassadas pela denúncia. Apesar de não encontrarem nada de ilícito durante a revista pessoal, foi localizado um controle de portão automático. Na consulta criminal, verificou-se que um dos indivíduos já possuía passagem por roubo e era reincidente em roubos de carga na região. Questionado, o suspeito afirmou que o dispositivo pertencia ao portão de sua residência.

Com base nas informações fornecidas pelo suspeito, as equipes realizaram diligências nas proximidades do endereço indicado. O controle automático foi utilizado, e o portão foi aberto, revelando a carga roubada armazenada na garagem da residência, confirmando a ligação dos suspeitos com o crime.