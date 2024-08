Dupla de Cotia não se anima com oferta do Vitória e deve ficar no São Paulo

O lateral Moreira e o meia Rodriguinho não devem ser emprestados ao Vitória. A dupla revelada em Cotia não se animou com a possibilidade.

O São Paulo aceitava conversar, mas tinha mais interesse em emprestar Rodriguinho. O clube avalia que vai ser difícil o meia ter espaço neste ano.

Rodriguinho nem cogitou ir para o vitória por sua relação com Carpini. O meia foi completamente esquecido pelo treinador em sua passagem pelo São Paulo.

A ligação telefônica de Carpini, inclusive, pegou Rodriguinho e seu estafe de surpresa. Quando estava na Barra Funda, o treinador não escondia que não gostava do futebol do jovem.

Moreira, por outro lado, teve muitas chances com Carpini, mas decidiu ser paciente no Tricolor. O lateral é hoje a terceira opção atrás de Igor Vinícius e Rafinha, mas também pode atuar pela esquerda, posição carente no elenco; Welington deixa o São Paulo após o final do ano.