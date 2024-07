Dupla bicampeã olímpica na vela chega à última regata sem chances

Martine Grael e Kahena Kunze, medalhistas de ouro nas Olimpíadas do Rio-2016 e Tóquio-2020, se recuperaram no final da campanha olímpica da classe 49erFX da vela e acabaram classificadas à regata final, mas não têm chance de medalha em Paris-2024.

A campanha tem doze regatas, e neste esporte, a pontuação é negativa: cada posição tem uma pontuação, e quanto melhor colocada uma dupla fica em uma regata, menos pontos recebe.

Na regata de medalha, a pontuação é dobrada, e o pódio é definido pela pontuação somada das regatas, não pela ordem de chegada. Os velejadores podem descartar a pontuação de sua pior regata.

No caso da dupla brasileira, mesmo que cheguem na primeira colocação na regata de amanhã, não alcançam o pódio.

As brasileiras terminaram a primeira regata na 13ª posição. Na segunda, terceira e quarta, retomaram com 5ª, 6ª e 5ª colocação, respectivamente. O baque maior é que, nesta quarta regata, as duas foram desclassificadas por queimarem largada. Da quinta à nona regata, só ficaram entre os dez primeiros em duas oportunidades, fechando o dia de ontem na 15ª colocação geral.

Nas três regatas desta quinta-feira (31), elas se recuperaram com o 4º, 9º e 2º lugar, subindo para a 8ª posição geral, o suficiente para se classificarem à final, que conta com os dez melhores colocados.