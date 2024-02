Dupla australiana de indie-folk, Angus & Julia Stone vem pela primeira vez ao Brasil

Uma harmonia perfeita entre o folk e o indie. É assim que a sonoridade dos irmãos australianos Angus & Julia Stone é descrita pela crítica especializada. Seu mais novo álbum, Cape Forestier, vai ser lançado no dia 10 de maio, mas, antes disso, a partir de abril, o duo resolveu colocar o pé na estrada e rodar o mundo com a turnê Living Room Sessions. O Brasil foi incluído no roteiro e vai contar com a primeira apresentação dos irmãos no país: no dia 3 de julho, no Cine Joia, em São Paulo – um show inédito que conta com produção da 30e. A venda de ingressos já está disponível na Eventim.

As apresentações da tour Living Room Sessions mostram a trajetória dos irmãos Angus e Julia Stone desde seus primeiros álbuns até os dias atuais, e ainda contam com as músicas do mais recente, Cape Forestier. De acordo com a dupla, o público pode esperar uma performance comovente, atemporal, “com mistura hipnotizante de emoções”.

Angus e Julia Stone possuem estilos vocais distintos e começaram sua carreira musical em 2006 separadamente. Somente em 2008 resolveram se unir e lançar o álbum A Book Like This, o sucesso foi tão grande que logo de cara conquistaram indicações em quatro categorias no ARIA Music Awards – principal premiação da indústria fonográfica australiana. A consagração veio com o segundo álbum Down The Way (2010), rendendo à dupla o prêmio de produtores do ano também pelo ARIA Music Awards. Este fato chamou a atenção do renomado produtor Rick Rubin, que já trabalhou com importantes nomes da música internacional como Slayer, Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers e Eminem. Rubin produziu o terceiro lançamento dos irmãos, Angus & Julia Stone.

Hoje, o duo é conhecido por levar multidões às suas apresentações e também por participar da trilha sonora do jogo Life Is Strange: True Color, febre mundial dos games, com perspectiva de câmera em terceira pessoa, lançado em 2021.

Serviço:

Angus & Julia Stone @SÃO PAULO

Data: 3 de julho (quarta-feira)

Local: Cine Joia

Abertura dos portões: 19h

Classificação Etária: entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pista – R$ 140 (meia-entrada legal) | R$ 280 (inteira)

Início das vendas: 20 de fevereiro, a partir das 11h.

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Estádio do Morumbi – Endereço: Bilheteria 05 – Próximo ao portão 15 – Av. Giovanni Gronchi, nº 1866

Horário de funcionamento da bilheteria: Terça-feira à sábado, da 10h às 17h