Duo ítalo-brasileiro Hate Moss se apresenta no A Porta Maldita

Hate Moss é uma dupla ítalo-brasileira formada por Tina (vocal e eletrônica) e Ian (vocal e bateria) que faz um som experimental unindo punk, eletrônico e rock alternativo. Em uma longa turnê pelo Brasil com 19 datas por cidades brasileiras, eles chegam em São Paulo com a turnê do álbum “NaN” em uma noite especial que celebra os trabalhos de seu selo Stock-a no A Porta Maldita no dia 17/12 a partir das 18h. Os ingressos custam R$ 30 na hora e, antecipados, por R$ 20.

Os artistas se conheceram em Londres em 2017 e fundaram o selo independente Stock-a Records, que depois se transformou no coletivo Stock-a Production, focado em apoiar artistas emergentes. O álbum de estreia, “Live Twothousandhatein”, lançado em maio de 2019, os levou a se apresentar em diversos países e festivais internacionais, como a Bienal de Veneza e o Festival Locomotiva e o Goiânia Noise, no Brasil. Durante o verão de 2020, devido à pandemia e ao Brexit, a banda retornou à Itália para se concentrar em seu novo álbum, lançado no ano passado.

“NaN” utiliza diversas texturas sonoras para explorar a alienação na sociedade moderna. Gravado no Reino Unido, Itália e Turquia, o disco já está disponível em plataformas digitais. O título “NaN” (Not a Number) é uma referência ao tema principal do trabalho, que aborda a indiferença decorrente da tendência de tratar a vida humana como um cálculo impessoal.

Eles dividirão a noite com Paspalho e Tutu Nana. A banda Paspalho reflete nas melodias barulhentas e letras diretas da banda, abordando temas como capitalismo, fim do mundo e saúde mental. Os integrantes são Silva João (guitarra e voz), Paula Castro (baixo e voz) e Stefano Macarini (bateria e voz). No dia do show, lançarão o EP “Antes Nunca do que tarde”. Formada em parte por ex-membros do projeto John Filme, o Tutu Nana fará show de seu recém-lançado EP “Sucessos”.

Serviço:

Stock-a Night

Local: A Porta Maldita

Endereço: Rua Luís Murat, 400 – Vila Madalena – São Paulo – SP

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/a-porta-maldita-tutu-nana-paspalho-hate-moss

Antecipado: R$20

Na Porta: R$30

Shows:

19h: TUTU NANA

20h: Banda PASPALHO

21h: HATE MOSS