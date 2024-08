Duo ÀVUÀ apresenta show intimista no teatro do Sesc Santo André

No próximo sábado, 7 de setembro, o duo ÀVUÀ, composto por Bruna Black e Jota.Pê, subirá no palco do Sesc Santo André para um show que mescla poesia, soul e influências da música afro-brasileira em celebração às suas raízes culturais e conexão entre esses dois artistas.

Bruna Black, de família mineira e nascida em Diadema, descobriu a paixão pela música ainda na infância. Sua jornada começou em projetos comunitários e se consolidou com estudos de canto popular, participação em bandas e uma passagem marcante pelo The Voice Brasil 2020, onde se destacou no time de IZA. Além de sua carreira solo, Bruna explora novas facetas no Coral Jovem do Estado e no grupo artístico da EMESP Tom Jobim. Jota.Pê, de Osasco, cresceu em uma família musical e desenvolveu seu talento de forma autodidata, influenciado por uma rica diversidade de estilos, que vão do samba ao rock. Após lançar seu primeiro álbum “Crônicas de um Sonhador” em 2015, ganhou notoriedade com o EP Garoa e o single viral “Uns Cafuné a Domicílio”, que recebeu elogios de nomes como Lulu Santos e Emicida.

Com quatro anos de carreira, o duo ÀVUÀ se destaca na cena musical contemporânea por sua química inegável e presença de palco, características que foram amplamente reconhecidas em suas performances internacionais, incluindo uma apresentação no Colors, famosa plataforma alemã que divulga talentos de artistas emergentes a partir de vídeos com estética minimalista. O repertório da noite conta com músicas do álbum de estreia do duo, Percorrer em Nós, que explora temas de afeto e amor. As composições refletem a sinergia entre Bruna e Jota.Pê, cujas trajetórias musicais distintas se complementam harmonicamente. Enquanto Bruna traz a intensidade das suas raízes no gospel, Jota.Pê enriquece o som do duo com sua bagagem na música popular brasileira e as influências das religiões de matriz africana.

ÀVUÀ é o encontro dessas trajetórias, resultando em uma música carregada de afeto e conexão, como evidenciado no novo álbum. O duo, que já esteve presente em diversos palcos, agora convida o público para uma noite de música e conexão sob os holofotes do teatro do Sesc Santo André.

Programação:

ÀVUÀ

Com Bruna Black e Jota.Pê

12 anos

Dia 7/9, sábado, das 19h às 20h30

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Teatro

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André