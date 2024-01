Dunlop Pneus lança novo vídeo, seguindo a nova campanha de reposicionamento

Acabou o suspense. A partir desta segunda-feira, 15, está no ar o primeiro episódio da nova campanha de reposicionamento da Dunlop Pneus. Após soltar um teaser em novembro, agora é a vez do vídeo intitulado “A Chegada” estar disponível em todas as redes sociais da empresa.

O vídeo faz parte da série, , que mostrará os principais atributos da marca de uma maneira inovadora.

Eriberto Leão, em uma atuação magistral como John Boyd Dunlop, ilustra a essência da Dunlop Pneus neste manifesto apaixonante: uma marca onde tradição e inovação se entrelaçam com a durabilidade e a tecnologia avançada. Esta campanha revela que, desde 1888, fazer a escolha certa significa percorrer cada caminho com confiança. Afinal, quem escolhe Dunlop, sabe que, Quem tem anda bem.

No Brasil desde 2011, a Dunlop vem se fortalecendo como umas das principais fabricantes de pneus do país e conquistando cada vez mais clientes satisfeitos, com o passar dos anos. Agora, a empresa apresenta ao público um novo vídeo, parte da nova campanha de reposicionamento.

A nova campanha publicitária da Dunlop tem como foco o personagem John Boyd Dunlop, que sai de Belfast, na Irlanda do Norte, em 1888 e chega ao Brasil para ver como sua invenção revolucionou o mundo.

Com exibição em canais de TV por assinatura, nos principais aeroportos do país e com ampla divulgação nas redes sociais, a campanha tem como objetivo principal mostrar como a Dunlop oferece produtos de alta qualidade, com tecnologia, segurança, conforto, sendo uma excelente escolha para o cliente que busca uma compra inteligente

A jornada de inovação da Dunlop Pneus ainda tem muitas histórias para contar. Há ainda a previsão do desenvolvimento de diversos conteúdos que contam a história de John Boyd Dunlop e a importância de suas experiências. Mais vídeos ainda estão a caminho neste ano, cada um prometendo enriquecer sua visão de mundo com as experiências valiosas que definem a nova personalidade da Dunlop. Mantenha-se conectado, pois o melhor da nossa trajetória ainda está prestes a ser contado.

Se encante, a seguir, com a atuação de Eriberto Leão como John Boyd Dunlop, o inventor do pneu:

Sobre a Dunlop

A Dunlop, que é uma marca do grupo Sumitomo Rubber Industries e atualmente está entre os cinco maiores fabricantes de pneus do mundo, de acordo com o ranking “Leading tyre manufacturers” de 2022, tem sede mundial no Japão, onde possui um moderno centro de P&D e três campos de prova. Os pneus Dunlop são produzidos em doze fábricas e estão presentes em mais de 100 países, incluindo Estados Unidos, Japão, Indonésia, Tailândia, China, Turquia e Europa. A fábrica da Dunlop no Brasil, que também produz os pneus Falken e Sumitomo, é a mais moderna unidade fabril de pneus do País, sendo a única a produzir os pneus com a tecnologia TAIYO (Sun) System, Sistema de Fabricação de Pneus Sem Emendas nas partes de borracha, garantindo maior precisão e segurança. Localizada em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, recebeu mais de R$ 1,6 bilhão em investimentos desde sua inauguração em outubro de 2013 e suas expansões, anunciando novos investimentos na ordem de R$ 1 bilhão em 2021. A empresa comercializa pneumáticos para veículos de passeio, vans, SUVs e caminhões.

Saiba mais em: https://www.dunloppneus.com.br/