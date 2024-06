Dunlop Pneus engaja colaboradores com ações sustentáveis no mês de junho

Em celebração ao mês do meio ambiente, a Dunlop Pneus terá uma série de iniciativas voltadas para a sustentabilidade e a conscientização ambiental, alinhadas com a meta global da Sumitomo Rubber Industries, empresa detentora da marca no Brasil, de alcançar zero emissões de carbono até 2050. Assim, a fabricante reitera seu compromisso em promover a governança ambiental e contribuir para a construção de um futuro mais sustentável.

Uma das ações mais inovadoras deste ano será a parceria com uma empresa de realidade virtual. Os colaboradores da Dunlop terão a oportunidade de participar de um labirinto virtual utilizando óculos especiais.

Imersos em um ambiente fictício, eles enfrentarão uma espécie de gincana, na qual para avançar pelos níveis do labirinto, será necessário responder perguntas sobre sustentabilidade e meio ambiente. As perguntas aparecem nos óculos e, conforme os colaboradores respondem corretamente, eles avançam no caminho do labirinto, promovendo uma forma divertida e educativa de reforçar conhecimentos sobre o tema.

Além da experiência virtual, a Dunlop está comprometida com ações práticas de descarbonização. Durante o mês, haverá exibição de vídeos com depoimentos sobre projetos de descarbonização já realizados na fábrica em Fazenda Rio Grande no Paraná, como por exemplo: a melhoria na eficiência das caldeiras através de sistema de válvulas automatizadas, a melhoria também no isolamento térmico das vulcanizadoras através de manta aplicada no corpo do equipamento, e retrofit do sistema central do ar condicionado, substituindo o gás refrigerante por um menos agressivo ao meio ambiente.

Houve também a aquisição de I-REC (Certificado de Energia Renovável) pelo escritório comercial da empesa localizado na capital de São Paulo. Tanto as ações na fábrica como a certificação adquirida, oferecem uma conscientização profunda sobre os impactos e as estratégias para a redução de carbono, reforçando o compromisso da Dunlop com a meta de sustentabilidade global da Sumitomo Rubber Industries.

Outra importante iniciativa será o plantio de árvores. Pelo menos 300 árvores serão plantadas pelos colaboradores, contribuindo diretamente para a melhoria do ambiente local e para a compensação de carbono. Essa iniciativa faz parte também de uma das ações do programa GENKI, palavra que tem como um de seus significados a energia em japonês, e é uma filosofia e diretriz criada pela Sumitomo Rubber Industries e praticada pela Sumitomo Rubber do Brasil (detentora das marcas Dunlop, Falken e Sumitomo no país) que tem como objetivo o aprimoramento de relações interpessoais, responsabilidades sociais, bem-estar, avanço tecnológico, contribuição para o meio ambiente dos colaboradores e demais públicos impactados pela operação da empresa.

“Desde o início das operações da nossa fábrica, temos buscado as melhores práticas para a conservação do meio ambiente. Estamos empenhados em promover a conscientização entre nossos colaboradores sobre a importância de pensar no futuro e cuidar do nosso planeta. Além de implementar ações responsáveis nas etapas de produção, acreditamos que é crucial que nossa equipe compreenda a importância de realizar um trabalho sustentável, contribuindo para a sociedade como um todo”, afirma Kassielle de Souza Barichello, Gerente de Health, Safety & Environment Manager da Sumitomo Rubber do Brasil.

A Dunlop Pneus continua comprometida com a inovação e a sustentabilidade, buscando sempre implementar ações que beneficiem o meio ambiente e conscientizem seus colaboradores sobre a importância de cuidar da natureza e do planeta.