Dunlop Pneus dá orientações para manter boas condições e garantir vida útil dos pneus

Você sabe por quanto tempo é seguro usar pneus que não foram utilizados, como o estepe do seu carro? A Dunlop Pneus, referência mundial na fabricação de pneus de alta qualidade, oferece orientações importantes sobre a durabilidade de pneus que não são utilizados regularmente, como o estepe, e recomenda práticas de armazenamento para garantir a segurança e a longevidade dos produtos.

A durabilidade dos pneus, mesmo sem uso, é uma preocupação significativa devido à degradação natural dos materiais ao longo do tempo. A Dunlop Pneus reforça que, para garantir a segurança, é essencial que os pneus sejam inspecionados regularmente por um técnico qualificado para identificar sinais de envelhecimento, como rachaduras nas borrachas ou deformidades. Essas inspeções são fundamentais para confirmar a possibilidade de uso seguro.

Embora pneus não possuam uma data de validade específica, eles têm um prazo de garantia de 5 anos estabelecido pelos fabricantes. A data de fabricação do pneu pode ser identificada através do código “DOT” localizado na lateral do pneu. Os quatro últimos dígitos do código indicam a semana e o ano de manufatura. Pneus armazenados por mais de 5 anos devem ser avaliados por um profissional antes da utilização, pois a ação do tempo pode resultar na perda de resistência e aderência, além de os tornar mais suscetíveis a furos e fissuras.

No caso de estepe ou armazenamento dos pneus em outros locais, a Dunlop recomenda que sejam mantidos em condições ideais: em um lugar fresco, seco, e sem exposição direta à luz solar ou fontes de calor. Nessas condições, os pneus podem ser considerados seguros para uso por até 5 anos a partir da data de fabricação.

Apesar de não ser utilizado frequentemente, o estepe também deve ser inspecionado regularmente. É importante verificar a pressão do ar e quaisquer sinais de deterioração, como rachaduras ou deformações, para garantir que esteja pronto para uso em caso de emergência.

“Na Dunlop, entendemos que a durabilidade dos pneus é uma preocupação importante para nossos clientes. Embora os pneus não tenham uma data de validade específica, é crucial que eles sejam armazenados corretamente para preservar suas características de segurança e desempenho. Recomendamos que todos os pneus, mesmo aqueles que não estão em uso frequente, como o estepe, sejam inspecionados regularmente por um profissional qualificado. Isso garante que eles permaneçam em condições adequadas para uso”, avalia Hugo Issao Terazaki, Gerente de Serviços Técnicos da Dunlop Pneus.