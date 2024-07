Dunlop Pneus celebra os Dias do Motorista e do Motociclista

Em comemoração ao Dia do Motorista, marcado para 25 de Julho, e do Dia do Motociclista, em 27 de Julho, a Dunlop Pneus celebra todos aqueles que conduzem sonhos, histórias e aventuras pelas estradas e ruas do Brasil. Reconhecendo a importância desses profissionais para a economia e o cotidiano do país, a Dunlop reforça seu compromisso em oferecer produtos que garantam segurança e conforto a cada quilômetro percorrido.

No Dia do Motorista, celebrado em 25 de Julho, a Dunlop homenageia todos os motoristas que desempenham um papel vital na economia e no cotidiano do Brasil. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), cerca de 1,5 milhão de pessoas trabalham no transporte de passageiros e mercadorias pelas estradas brasileiras. E esses profissionais são fundamentais para a engrenagem do país girar.

Por esse motivo, a Dunlop se dedica a oferecer pneus de alta qualidade que proporcionem segurança e conforto em cada quilômetro percorrido, e neste Dia do Motorista, traz três dicas essenciais para os motoristas a manterem seu compromisso com a segurança e o bem-estar no trânsito, reforçando a importância de boas práticas:

Atenção ao dirigir: não utilize o celular enquanto dirige ou faça qualquer outra atividade que possa tirar a atenção da via. Pequenos momentos de distração podem ter consequências graves;

Segurança: adote práticas de direção defensiva como um hábito. Isso ajuda a lidar melhor com situações complicadas e preserva o funcionamento do veículo;

Manutenção: mantenha o veículo sempre em boas condições, realizando manutenções regulares nos sistemas mecânicos e elétricos, e fique atento às condições dos pneus, além da calibragem que deve estar em dia, é fundamental verificar o desgaste dos pneus para evitar acidentes e garantir a segurança na condução.

Já para o Dia do Motociclista, a Dunlop reconhece a paixão e a liberdade que a motocicleta proporciona e quer estar sempre ao lado dos motociclistas, proporcionando a máxima segurança em cada viagem. Por isso, a Dunlop Pneus agora oferece uma ampla linha de pneus para motos, que estão disponíveis para entrega em todo o território nacional. Além disso, a empresa lançou recentemente o novo catálogo de produtos para tornar a busca mais fácil e acessível.

“Nossa missão é garantir que cada motorista e motociclista tenha uma experiência segura e emocionante em todas as suas viagens. Com a nossa marca, os motoristas do Brasil podem confiar em uma alternativa que oferece o melhor custo-benefício, garantindo tranquilidade ao enfrentar qualquer estrada ou desafio que a vida seja no volante de um veículo ou no guidão de uma motocicleta, possa trazer,” afirma Rodrigo Alonso, Diretor Nacional de Vendas e Marketing da Dunlop Pneus.