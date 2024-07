Dunlop Pneus apresenta último vídeo de campanha de reposicionamento da marca com Eriberto Leão

A Dunlop segue sua estratégia com o lançamento do quarto e último episódio da campanha de reposicionamento, trazendo à vida o inventor do pneu, John Boyd Dunlop, interpretado pelo renomado ator Eriberto Leão. A série reafirma o compromisso da Dunlop com o bem-estar e a satisfação do consumidor, destacando a excelência em qualidade, inovação, conforto e segurança.

Com mais de 6 milhões de visualizações no YouTube e um engajamento massivo nas redes sociais, a campanha da Dunlop Pneus tem sido um sucesso. Após os três primeiros episódios – “A Chegada”, “Conforto” e “Durabilidade” – a Dunlop lança agora o quarto episódio “Chuva”. Este novo capítulo destaca o alto desempenho dos pneus Dunlop em condições de chuva e marca o encerramento da série principal da campanha de rebranding.

O episódio “Chuva” demonstra a performance excepcional dos pneus Dunlop em condições de pista molhada, enfatizando a aderência superior e a resposta eficaz em superfícies molhadas, características essenciais para a segurança dos motoristas. O capítulo completa os demais episódios, trazendo uma narrativa coesa de qualidade, inovação e compromisso com o bem-estar dos motoristas.

Nos episódios anteriores, a história e os valores da marca foram detalhadamente explorados. No episódio inicial, “A Chegada”, foi apresentada a origem e a evolução dos pneus, destacando a contribuição inovadora de John B Dunlop, para a indústria automobilística.

No segundo episódio, “Conforto”, o foco foi no conforto proporcionado pelos pneus Dunlop, produzidos no Brasil com a moderna tecnologia TAIYO (Sun) System, processo revolucionário no qual o pneu é produzido sem emendas nas partes de borracha, o que garante um pneu mais uniforme e balanceado, além do design inovador que garantem uma condução suave e agradável. Já o terceiro episódio, “Durabilidade”, ressaltou a resistência dos pneus, assegurando aos consumidores produtos de longa vida útil e confiabilidade.

Além de todo o sucesso, a campanha da Dunlop introduziu o novo slogan “Quem Tem, Anda Bem”, marcando uma nova era para a marca. Cada episódio da série foi cuidadosamente elaborado para demonstrar a qualidade e a segurança dos pneus Dunlop. Através da figura icônica de John B. Dunlop, representada por Eriberto Leão, a campanha simboliza a fusão entre a rica história da marca e seu compromisso incessante com a inovação.

“A Dunlop sempre esteve comprometida em oferecer produtos de alta qualidade, desenvolvidos com tecnologia exclusiva e com foco em garantir a satisfação e a segurança dos nossos consumidores,” afirma Rodrigo Alonso, Diretor Nacional de Vendas e Marketing da Dunlop Pneus no Brasil. “A campanha não apenas comunica, mas celebra a jornada contínua da Dunlop em redefinir padrões de excelência e inovação na indústria de pneus.”