Dulce María retoma carreira solo e anuncia single com cantor español Beret

“Ojalá” em sua versão original já é um grande sucesso na voz do espanhol que conta com mais de 500 milhões de players nas plataformas e está no álbum do cantor indicado ao Grammy. Nesta nova versão, a música conta com a participação da mexicana. Uma balada que nos convida a refletir sobre a vida, aceitar-nos como somos, enfrentar com força as lutas do dia a dia e um lembrete de que não estamos sozinhos.

“Estou muito honrada e emocionada de anunciar esse projeto. É uma música muito pessoal, escrita pelo Beret, que é um grande cantor e compositor, que me deu a honra de regravar essa música com ele. Nessa música há partes muito fortes, inclusive sobre suicídio. Saúde mental, ansiedade são assuntos que temos que tratar de conversar e trazer com mais responsabilidade. Para cada pessoa a letra pode chegar de alguma forma, mas ela tem uma mensagem muito forte. É a minha primeira vez cantando como artista da Espanha, estou muito feliz e espero que o Brasil goste dessa música.” fala Dulce María, sobre seu primeiro projeto após RBD.